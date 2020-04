Oggi celebrata una messa

Salgono a sei le vittime nella casa di riposo di Villafrati. Si è spento oggi all’età di 83 anni Don Silvio Buttitta: il parroco, molto conosciuto a Palermo, viveva nella Rsa dopo essere andato in pensione da qualche tempo. La chiesa di Roccella, in corso dei Mille, ha celebrato una messa oggi in suo onore.

Don Buttitta si è aggiunto purtroppo alle vittime da coronavirus nella casa di Villafrati. Due giorni fa avevano perso la vita due donne morte al Covid di Partinico: due anziane di Misilmeri e di Ciminna, entrambi ospiti di Villa delle Palme. Nella struttura complessivamente sono state contagiate 74 persone: 50 anziani e 24 operatori.

Un sacerdote di borgata, cresciuto fra i parrocchiani della Chiesa Sant’Agata La Pedata di Palermo. Era ancora bambino Silvio Buttitta quando il suo parroco, padre Antonino Tagliavia, gli propose di entrare in seminario.

Ordinato prete, poi, è stato assegnato a quella stessa parrocchia che frequentava da piccolo. Nel 2014, ancora come parroco di Sant’Agata, aveva festeggiato 50 anni di sacerdozio.