Le indagini degli agenti del commissariato Oreto

Una donna è stata denunciata dalla polizia accusata di avere rubato una borsa ad una giovane che si trovava seduta in un pub in corso Vittorio Emanuele.

Poco dopo il furto la donna ha utilizzato la carta di credito

La vittima denunciava il furto e mentre parlava con gli agenti del commissariato Oreto le veniva segnalato l’uso della carta di credito in due esercizi commerciali. I dipendenti degli esercizi commerciali hanno raccontato ai poliziotti che era stata una donna ad eseguire le transazioni. Individuata in centro è stata trovata in possesso della carta della donna.

La presunta ladra veniva pertanto denunciata in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La carta è stata restituita alla legittima proprietaria.

Furti di catalizzatori nelle auto due denunce

Nel corso di un altro controllo gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno bloccato due uomini in auto. Nella vettura sono stati trovati due catalizzatori di autovetture, un seghetto alternativo completo di due batterie, 1 chiave a crick , 7 lame. I due uomini sono stati indagati in stato di libertà per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.

I controlli potenziati dal questore Leopoldo Laricchia

I servizi di prevenzione e controllo del territorio rafforzato disposti dal Questore della Provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, sono, tra l’altro, volti ad incrementare i controlli al fine di scongiurare il verificarsi di episodi criminosi e di esercitare un’efficace ed incisiva azione deterrente e di prevenzione.

L’attività degli Agenti ha come obiettivi principali il controllo di veicoli e l’identificazione di soggetti, che specialmente nelle ore serali e notturne possono apparire sospetti, nonché quello di evitare che episodi delittuosi possano essere portati a compimento.

L’attività di prevenzione ordinariamente svolta dalle volanti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è dunque incrementata almeno da tre equipaggi sui turni serali e notturni che presidiano le vie del centro cittadino.