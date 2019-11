La foto del furto pubblicata su facebook

La foto pubblicata dal cuoco Natale Giunta ha mostrato a tutti che era stato scoperto e che presto i carabinieri avrebbero bussato a casa.

Così il ladro ha deciso di riportare il telefonino sottratto ad un impiegata della friggitoria ad angolo tra via Roma e Corso Vittorio Emmanuele dopo appena 24 ore.

Quel cellulare era prezioso. Più del suo valore. Erano conservati i ricordi di un amore. Video, foto e registrazioni audio di un amore finito tragicamente dopo un gravissimo incidente a Marinella di Selinunte dove è morto il compagno della donna.

Sono ricordi custoditi in un cellulare che mercoledì sera qualcuno le ha portato via, soffiato sotto il naso mentre lavorava nella friggitoria di Natale Giunta in via Roma a Palermo.

Mentre Luana, impiegata del locale, è ancora al Policlinico in preda alle crisi di panico, la storia ha un lieto fine.

Una persona ieri sera ha riconsegnato il cellulare rubato: è entrato nel locale, lo ha lasciato alla cassiera e di corsa è andato via.

La ragazza che in quel momento era in servizio nella friggitoria si è rivolta ai carabinieri.

La storia ha fatto il giro del web dopo che Natale Giunta ha avuto il coraggio di postare sui social alcuni frame tratti dalle telecamere del locale, mostrando il volto dell’uomo che aveva commesso il furto.