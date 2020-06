Ruba la borsa ad una donna seduta ad un pub, giovane inseguito e arrestato

Ignazio Marchese di

La polizia ha arrestato un gambiano di 20 anni che in via Aragona a due passi da piazza Rivoluzione a Palermo ha rubato la borsa ad una giovane che si trovava seduta in tavolo di un locale. Il giovane ha approfittato di un attimo di distrazione per prendere la borsa e tentare la fuga. Una delle pattuglie di polizia impegnate per verificare il distanziamento sociali nei luoghi di aggregazione dei palermitani. Gli amici della giovane si sono messi a caccia del ladro. Il clamore ha attirato l’attenzione degli agenti che sono riusciti a bloccarlo. Il giovane che aveva tentato di lanciare la borsa è stato arrestato e si trova nelle camere di sicurezza della questura in attesa della direttissima.

