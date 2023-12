Indagini dei carabinieri

Furto di carburante nel deposito della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti a Belmonte Mezzagno (Pa). I ladri hanno tagliato la rete di recinzioni e hanno svuotato i serbatoi dei mezzi. Sono stati portati via circa 250 litri di gasolio. Sul furto indagano i carabinieri della compagnia di Misilmeri. Attorno al deposito pare che non ci siano telecamere.

Raffica di rapine nel Palermitano, assalti a supermercati e farmacie

Nelle ore precedenti al furto, sono state segnalate due rapine in provincia di Palermo. Presi di mira un supermercato e una farmacia. I due colpi sono stati messi a segno nel giro di pochi minuti a Cinisi e a Villabate. Nel primo caso due uomini con il volto travisato e armati di coltello hanno fatto irruzione nel supermercato Todis di via Nazionale a Cinisi: poco prima della chiusura serale hanno minacciato gli impiegati e si sono fatti consegnare i soldi che si trovavano nelle casse, circa mille e cinquecento euro.

Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Dal supermercato è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare i due rapinatori.

Un rapinatore è entrato nella farmacia Caporale di Villabate e ha puntato contro i dipendenti un coltello. Si è impossessato di circa duecento cinquanta euro e si è poi dato alla fuga a piedi. Anche in questo caso le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere della videosorveglianza.

Una fiaccolata contro le rapine

Una fiaccolata per illuminare la zona della stazione centrale di Palermo ancora al buio e dove si ripetono furti, rapine e aggressioni. “Accogliamo il desiderio di alcuni residenti ed esercenti del quartiere Oreto Stazione di illuminare il nostro territorio durante la sera del 21 dicembre 2023 – dicono i frati – Desideriamo che ciascuno ponga in essere delle proposte valide per migliorale le condizioni della nostra zona e si impegni alla convivenza civile e alla salvaguardia del bene comune, interpellando la coscienza civica e restituendo alle Istituzioni le responsabilità che competono a ciascuna parte. Invitiamo tutti a partecipare alla fiaccolata di sensibilizzazione che partirà dalla via Torino e si concluderà in piazza Sant’Antonino e ad un’assemblea pubblica dei residenti e degli esercenti che si svolgerà nella nostra chiesa. A tutti sia a cuore il bene del nostro quartiere e dei residenti, pertanto la partecipazione di ognuno è importante e rappresenta una nuova stagione di legalità e di bellezza”.