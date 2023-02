Due episodi nel quartiere Bonagia tra via dell'Antilope e in via Gudo Rossa

I furti di auto a Palermo sono in aumento. Le auto vengono rubate solitamente per ottenere soldi nella rivendita delle vetture o per i pezzi di ricambio o per il tentativo di fare soldi con il cosiddetto cavallo di ritorno.

Avvicinare in qualche modo il proprietario dell’auto e dietro un compenso restituire il veicolo.

In questi giorni gli agenti di polizia hanno scoperto un altro motivo che spinge per lo più giovanissimi a rubare Fiat Panda e Fiat 500.

Vengono organizzati inseguimenti con tanto di speronamenti.

E’ successo per ben due volte a Bonagia tra le vie dell’Antilope e via Guido Rossa. Nei grandi viali del quartiere alla periferia di Palermo i poliziotti nel corso di controlli e chiamati dai residenti hanno trovato delle auto incidentate alcune ancora in moto e in mezzo alla carreggiata. Le auto era state danneggiate dopo diversi scontri.

Le cinque vetture ritrovate in due distinti episodi erano state rubate. Poco distante dal ritrovamento sono stati notati dei giovanissimi che non appena hanno visto gli agenti si sono dati alla fuga. Non è ancora chiaro se i giovani siano stati bloccati poco dopo e identificati.

Sono in corso indagini.