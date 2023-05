I filmati di due ragazze

Nuovo allarme per i commercianti a Palermo. Ci sono almeno due ragazze che entrano nei negozi e rubano i cellulari che i titolari o i dipendenti lasciano accanto alle casse. E’ successo nel fine settimana nel negozio Carel regali in via Oreto.

Il colpo

Un ragazza accompagnata da un giovane con la mascherina è entrata nell’esercizio commerciale. Mentre uno dei due ha distratto i titolari la giovane ha afferrato il telefonino. Dopo avere visto alcuni monili sono usciti via, ovviamente senza acquistare nulla. I due sono stati ripresi dalle telecamere che si trovano all’esterno dell’esercizio commerciale.

La denuncia

I titolari hanno presentato denuncia alla polizia del commissariato via Roma. “Lanciamo questo appello – spiegano i titolari del negozio – per mettere in guardia i commercianti nella zona e stare attenti a questi giovani. Si fingono clienti e poi rubano quello che trovano nella zona della cassa”. Altri furti con la stessa tecnica si sono registrati nella zona di Corso Calatafimi. In questo caso la ragazza è un’altra che avrebbe messo a segno diversi colpi tutti denunciati alla polizia.

Il caso nel Catanese

Indagine lampo dei carabinieri nel Catanese che ha permesso di svelare il furto di un telefono cellulare in un bar. I militari dell’arma, impegnati in attività di controllo, sono stati avvisati immediatamente del furto dalla stessa vittima. Nell’arco di brevissimo tempo è stato individuato, rintracciato e denunciato il ladro.

Il contesto operativo

I carabinieri della compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi del 12° reggimento Sicilia, sono stati impegnati in un’attività di controllo a largo raggio nell’ambito del territorio dei comuni di Acireale ed Aci Castello. Il dispositivo, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dei reati contro la persona, il patrimonio e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada, è stato attivato nella serata ed ha consentito ai militari di intervenire immediatamente in seguito alla segnalazione del furto di un cellulare consumato all’interno di un bar ad Aci Castello.

