I due ai domiciliari

Hanno rubato una moto nella zona di Mondello. Due giovani di 30 anni e 24 anni la scorsa notte sono riusciti a spaccare il blocca disco e portare via il mezzo a due ruote. Qualcuno si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato l’allarme.

La polizia ha avviato le ricerche

Gli agenti delle volanti si sono messi alla ricerca dei due giovani. Li hanno notati mentre tentavano di fuggire. E’ nato un inseguimento lungo le strade della borgata marinara.

Bloccati e messi ai domiciliari

I due dopo un po’ sono stati bloccati. Sono stati portati ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sono accusati di ricettazione e di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Furti di rame nelle cabine Enel a Brancaccio e allo Sperone

La polizia indaga su tre furti messi a segno in tre cabine dell’Enel a Palermo. I ladri hanno portato via un centinaio di metri di cavi di rame e alcune batterie.

I furti tra Sperone e Brancaccio

I furti sono stati commessi tutti nella zona tra lo Sperone e Brancaccio. I primi in via Sperone, il secondo in via Giuseppe Di Vittorio e il terzo in via Simoncini Scaglione.

Le indagini della polizia di Stato

Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori dei colpi che potrebbe essere, viste le modalità e la zona interessata dai furti sempre gli stessi.

Furti in casa ad anziani a Palermo

La polizia indaga su una serie di furti commessi ai danni di alcuni anziani da parte di un gruppo di donne che entrano in casa con una scusa e portano via gioielli e soldi. Sono diversi i colpi messi in azione da parte delle donne. L’ultimo in via Cesareo, dove una signora di 89 anni è stata derubata da una donna che sarebbe entrata nel suo appartamento con una scusa.