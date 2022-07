Indagini della polizia, al vaglio immagini videosorveglianza

Furto di sigarette e gratta e vinci alla Zisa. L’episodio si è verificato lunedì notte in via Imera quando i ladri, dopo essere riusciti a forzare la porta d’ingresso, si sono intrufolati nel bar-tabaccheria “Sport bar” riuscendo ad allontanarsi con merce per un valore complessivo di migliaia di euro. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino.

Ad accorgersi dell’episodio sarebbero stati gli stessi dipendenti la mattina seguente, alla riapertura dell’attività. Guardandosi attorno infatti, prima ancora di controllare gli espositori per la merce e i cassetti dietro al bancone, avrebbero notato un disordine anomalo prima di realizzare che qualcuno era entrato di notte.

Il titolare della rivendita ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento della polizia per constatare il furto. Gli agenti delle volanti hanno eseguito un primo sopralluogo in attesa dei colleghi della Scientifica che hanno ispezionato l’attività per cercare impronte o altri elementi utili per le indagini. La commerciante è stata invitata a fare l’inventario prima di presentare la denuncia. Al vaglio le immagini di alcune telecamere.

A giugno una tentata rapina in via Autonomia Siciliana

Poco meno di un mese fa si è verificata una tentata rapina in via Autonomia Siciliana quando ignoti hanno cercato di sfondare una tabaccheria a Palermo utilizzando un’auto che era stata rubata poche ore prima. Alcuni giovani sono arrivati a bordo di una Cinquecento, hanno fatto retromarcia e hanno cercato di sfondare l’ingresso e la macchinetta che eroga le sigarette. Non ci sono riusciti.

E sono fuggiti via lasciando sul posto l’auto. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e della zona per risalire agli autori del tentato furto.

Qualche giorno fa rapina all’ufficio postale

L’elenco delle rapine prosegue: qualche giorno prima, all’ufficio postale in via San Lorenzo a Palermo due giovani armati sono entrati nell’agenzia e si sono diretti alle casse. Hanno minacciato i dipendenti e si sono portati i soldi. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare di trovare tracce utili per risalire ai rapinatori. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di individuare gli autori del colpo. I due giovane erano con il volto coperto da mascherine e cappellino.