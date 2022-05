Indagine della polizia

Hanno rubato una moto Honda Sh in via Del Fante ma sono stati bloccati dagli agenti della polizia in via Messine Marine.

I due ladri l’avevano quasi fatta franca. Poche centinaia di metri ancora e quella moto rubata sarebbe finita nel nulla e smontata in mille pezzi da vendere al mercato nero.

Uno di loro però è stato bloccato dalla polizia mentre l’altro è riuscito a scappare. Lieto fine per il furto avvenuto la scorsa notte in zona stadio ma sventato vicino all’ospedale Buccheri La Ferla. Il mezzo, un potente Bmw Gs 1200, è stato recuperato e restituito al proprietario mentre un ragazzo di 22 anni è ora indagato per resistenza e ricettazione.

L’intervento delle volanti dell’Upg e del commissariato Libertà è scattato intorno alle 4, dopo una segnalazione arrivata al 112: qualcuno aveva visto in diretta il furto. Gli agenti erano alla ricerca di una moto di grossa cilindrata della quale era disponibile parte della targa. Poco dopo, in via Messina Marine, una pattuglia ha incrociato un mezzo corrispondente alla descrizione. A bordo c’erano due ragazzi. Alla vista dei lampeggianti il conducente avrebbe tentato la fuga ma poco dopo si sarebbe arresto e insieme avrebbero abbandonato il mezzo, scappando in direzioni opposte.

Uno, approfittando del buio, è riuscito a fare perdere le proprie tracce con uno scatto mentre l’altro, il ragazzo di 22 anni, è stato bloccato, identificato e portato in commissariato. Non configurandosi la flagranza di reato, il giovane è stato denunciato per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha contattato il proprietario della moto, ignaro di essere stato vittima del furto, per la riconsegna del mezzo. Indagini in corso per risalire all’identità dell’altro giovane scappato a piedi.