I poliziotti hanno arrestato due giovani bloccati mentre rubavano zaini in spiaggia a Mondello a Palermo.

Gli agenti in incognito sull’arenile come turisti in cerca di un posto al sole hanno visto i palermitani A.R., 18 anni e M.P., 19 anni, entrambi abitanti a Monreale, portare via gli zaini a due bagnanti che si erano allontanati dall’ombrellone per entrare in acqua.

I due sono accusati di furto aggravato. I giovani sono stati bloccati dopo un lungo inseguimento in piazza Castelforte. Gli arresti, in sede di giudizio, sono stati convalidati.