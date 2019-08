provvidenziale l'intervento degli 'angeli del mare'

Ferragosto di super lavoro per i cani bagnini nel giorno più “caldo” dell’estate: sono stati infatti cinque gli interventi in poche ore, soccorse in tutto sei persone in Sicilia, Campania e Calabria dalle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Due soccorsi in Sicilia, ad Alcamo Marina e Mondello. Ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, una ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa da tre Unità Cinofile Sics alle 12.10. La donna che nuotava tra le onde, è finita in una buca a circa 60 metri dalla riva; nonostante tentasse di nuotare, la risacca le impediva di avanzare verso la spiaggia. Dalla postazione di sicurezza, le Unità Cinofile in servizio, che già la stavano osservando, hanno notato il gesto della mano che chiedeva aiuto.

Provvidenziale l’intervento degli angeli del mare anche sulla spiaggia di Mondello, a Palermo: alle 15.30 le due Unità Cinofile in servizio, insieme all’assistente bagnante della Urepa con il pattino, sono intervenuti in soccorso di un bambino di 8 anni che si era pericolosamente allontanato dallo stabilimento balneare. In suo aiuto, sono partiti Harry, labrador miele e Kira, una labrador nero di 2 anni, brevettata da appena un mese, al suo primo intervento di salvataggio. Insieme, hanno riportato il bambino sulla spiaggia.

Sono stati due gli interventi a distanza di poche ore, sulle Spiaggia delle Saline di Palinuro, dove nella giornata di Ferragosto erano in servizio sei Unità Cinofile Sics. Anche qui, il mare era molto mosso e le onde raggiungevano un metro e mezzo di altezza, quando, alle ore 11.40, una coppia di ragazzi di 29 e 25 anni di Pavia, si è trovata in grave difficoltà. In soccorso dei due ragazzi, sono partiti Iago, golden retriver color miele e Stan, labrador miele. In Calabria, una bambina scomparsa tra la folla e’ stata ritrovata dai cani bagnini a Soverato.

(foto di repertorio)