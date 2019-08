Soccorsi dai bagnanti

Tragedia sfiorata a Isola delle Femmine in provincia di Palermo durante la festa in spiaggia per Ferragosto. Dopo la mezzanotte quando diversi bagnanti presenti sulla spiaggia hanno deciso di fare il bagno.

Le condizioni del mare però non erano buone e le onde e erano alte. Tre ragazzini hanno comunque deciso di fare il bagno ma hanno avuto difficoltà a rientrare a riva.

Per loro fortuna alcune persone presenti sulla spiaggia hanno assistito alla scena, nonostante l’oscurità, e non hanno esitato a tuffarsi e rischiare la vita pur di riportarli a riva. (Ecco le immagini pubblicate dal giornale on line Diretta Sicilia).

A riva i tre sono stati rimproverati. Hanno rischiato la propria vita e messa in pericolo anche quella dei soccorritori.

Le centinaia di presenti hanno poi inviato altri giovani che si trovavano in acqua ad uscire immediatamente perché la forte corrente avrebbe potuto trascinarli lontano.