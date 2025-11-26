Rubata una pistola a una guardia giurata in centro a Palermo. L’uomo, in vacanza per alcuni giorni in città, ha denunciato ai carabinieri di essere stato derubato del suo borsello che conteneva la pistola. E’ successo la scorsa notte.

Mentre scattava alcune foto il vigilante avrebbe posato il marsupio per alcuni istanti per terra, in via Maqueda.

Un giovane avrebbe assistito alla scena e se ne sarebbe impossessato, scappando a piedi per i vicoli del centro storico.

I militari poco dopo hanno ritrovato il borsello, ma la pistola non c’era. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere che si trovano nel centro storico per risalire all’autore del furto e ritrovare la pistola.