Ladri in azione a Palermo nella sede della Fonderia Oretea alla Cala. Sono stati portati via cinque condizionatori nella sede comunale in piazza Tarzanà. I malviventi hanno agito di notte portando via i climatizzatori.

L’ex Real Fonderia alla Cala è stata ristrutturata dal Comune è qui vengono celebrati i matrimoni e vengono organizzate mostre. Al momento in attesa di installare di nuovo gli impianti i matrimoni saranno celebrati a Villa Niscemi.

Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri che pare in queste ore abbiamo già recuperato alcuni dei climatizzatori rubati.