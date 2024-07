Indagano i carabinieri

Rubato un defibrillatore alla stazione Notarbartolo di Palermo. I ladri hanno agito la scorsa notte. La denuncia è stata presentata dall’azienda Amat. Le indagini sono condotte dai carabinieri che attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza stanno cercando di risalire agli autori del colpo.

Scia di furti notturni a Palermo, laboratori e locali nel mirino

Ladri in azione a Palermo. Forzando la saracinesca sono entrati in un laboratorio di analisi in via Guglielmo Marconi. Sono stati portati via alcuni oggetti trovati nelle stanze.

Colpo al Chiasso Bar

Altro colpo in Grande Lattarini nel locale Chiasso Bar. Qui si sono introdotti forzando la saracinesca e portando via due casse di alcolici e soldi che si trovavano in cassa.

Furto al panificio Talamanca

Infine ultimo colpo in un panificio in via Principe di Scordia. Nel panificio Talamanca dopo aver provocato danni all’ingresso è stato portato via il registratore di cassa con dentro alcune centinaia di euro. Sui furti indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori dei colpi.

In stampelle e ingessato rapina il supermercato, arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano, accusato di avere rapinato l’Eurospin di Brancaccio a Palermo in stampelle e con un piede ingessato. La rapina è stata messa a segno sabato luglio, all’ora di punta e in presenza di numerosi clienti del market, a volto scoperto. Il rapinatore era agli arresti domiciliari. Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno arrestato il palermitano Francesco Lo Monaco di 29 anni.

Dopo il colpo come se nulla fosse stato, l’uomo è risalito a bordo della vettura, a lui intestata, parcheggiata sul piazzale del market e si è allontanato mischiandosi al traffico cittadino. Gli agenti dopo avere visionato le immagini del sistema di videosorveglianza sono risaliti all’uomo e lo hanno arrestato in via Messina Marine.

È stato recuperato parte del bottino e sequestrato un cacciavite probabilmente usato per minacciare la cassiera. L’uomo è stato portato in carcere