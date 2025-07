L’uguaglianza di genere nell’imprenditoria rurale resta una sfida. Le donne continuano ad affrontare disparità economiche e barriere all’accesso alle opportunità di business. In Italia le imprese guidate da donne sono ancora una minoranza, soprattutto in regioni come la Sicilia, dove l’imprenditoria femminile è ancora meno diffusa. L’accesso limitato alle risorse riduce le possibilità di crescita e successo delle loro attività.

Beautiful BEES non solo si pone l’obiettivo di formare giovani donne sul tema dell’imprenditoria, ma vuole costruire una comunità di donne basata sulla sorellanza e uno spazio in cui non si sentono giudicate.

Se sei una giovane donna e sogni un’impresa tutta tua, vieni a conoscere BEES.

Ti aspettiamo venerdì 25 luglio 2025 alle 18.00 presso RADICI. Museo della Natura – Via Antonio Gagini, 23 – Palermo





>> Evento gratuito con posti riservati <<

Prenota il tuo: https://forms.gle/jLMMKuY8fDU1THe97

Durante l’evento ti verrà illustrata l’opportunità formativa in partenza da settembre 2025. Ascolteremo l’esperienza imprenditoriale di Silvana Oliveri con Narrabosco e di Irene Russo, fondatrice di Nivura. Scopriremo inoltre l’opportunità europea Erasmus per Giovani Imprenditori (EYE erasmus for young entrepreneurs).





Agenda

Il progetto Beautiful BEES: corso di formazione, argomenti trattati, a chi è rivolto

Erasmus per giovani imprenditorɜ – Cinzia Costa, project manager CESIE ETS

L’esperienza di Narrabosco – Silvana Oliveri, fondatrice di Narrabosco

L’esperienza di Apicultura Nivura – Irene Russo, fondatrice di Apicultura Nivura

Rinfresco finale

Luogo: RADICI. Piccolo Museo della Natura, via Antonio Gagini, 23, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Info:

Per maggiori informazioni:

Link: https://forms.gle/jLMMKuY8fDU1THe97

