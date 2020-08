Indagano i carabinieri

Saccheggiata la necropoli paleocristiana che si trova a Villagrazia di Carini (Pa). I tombaroli pare che abbiano portato via reperti che si trovavano tra i cunicoli.

Scavi clandestini che sarebbero confermati dalla presenza di alcuni reperti trovati tra le tombe e soprattutto dal ritrovamento di decine e decine di ossa ammonticchiate nei pressi del bene monumentale di grande pregio storico e culturale. La necropoli è una delle più grandi della Sicilia occidentale.

Sono intervenuti i carabinieri insieme agli uomini del reparto della scientifica per prelevare le ossa ed eseguire i rilievi per cercare tracce utili per risalire a chi ha probabilmente trafugato reperti di epoca antica. Negli anni passati il sito è stato oggetto di studio e di scavi.