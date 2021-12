il 4 gennaio una speciale visita guidata

Dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio si presenta all’oratorio di san Mercurio la collettiva della seconda edizione di Sacrosanctum all’interno di Xmas RestArt, edizione natalizia del festival estivo palermitano.

Gli artisti che espongono

In esposizione le opere di Diego Moreno, Antonio Riello, Memed Erdener, Sylvie Fleury, Andrea Di Marco, Paolo Canevari, Loredana Sperini, Francesco Simeti, Luigi Presicce, Valentina Glorioso, Urs Lüthi, Manfredi Beninati, Juan Fielitz, Filippo Berta, Colectivo Democracia e Adalberto Abbate.

Sedici opere che riscrivono l’idea di sacro

Sedici opere di grande formato si interfacciano con il contesto e con la sua identità di luogo sacro aprendo un interscambio vivo e mai retorico. In uno spazio denso di memoria, pervaso da un candore spettacolare, la magnificenza delle curve barocche trova contrappunto e risonanza in un’inedita estetica contemporanea, brillante e carica di potenziali significanti. Sono opere che riscrivono l’idea di sacro, “un sacro non solamente religioso ma politico, intimo, sociale, ambientale, un sacro che possa ridefinire una linea di valore da seguire, un sacro dalle mille verità, raccontato da direzioni culturali diverse, da uomini normali quali sono gli artisti” (Adalberto Abbate).

La rassegna organizzata da Amici dei Musei Siciliani

A cura di Adalberto Abbate e Maria Luisa Montaperto, Sacrosanctum è una rassegna sostenuta e organizzata dall’associazione Amici dei Musei Siciliani, identità senza fini di lucro attiva dal 2001 in supporto a realtà museali e monumentali. Grazie ad un impegno costante e a un’indispensabile rete di collaborazioni, l’associazione ha promosso negli anni numerosi interventi di manutenzione e restauro, dando nuova linfa a siti meno noti o non pienamente fruibili. Fondamentale è stato, con Sacrosanctum, l’apporto degli artisti, che hanno saputo valorizzare con estrema sensibilità un patrimonio unico, che si desiderava non rimanesse esclusivo.

Il 4 gennaio una speciale visita guidata con i curatori del progetto

Martedì 4 gennaio, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, i curatori del progetto condurranno una visita guidata dell’oratorio di san Mercurio e della mostra Sacrosanctum, offrendo un’occasione di dialogo e interscambio aperto con il pubblico.

Informazioni sulla mostra

Inaugurazione: 26 dicembre 2021, h 19:00 – 21:00

Esposizione: 27 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022.

Orario: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.

31 dicembre 2021 dalle 10:00 alle 14:00; 1 gennaio 2022 dalle 14:00 alle 18:00.

Visita guidata e incontro con i curatori: martedì 4 gennaio 2022, h 17:00 – 18:00.

Contributo per la valorizzazione: 3 euro

Info e prenotazioni: info@restartpalermo.it

Info: info@amicimuseisiciliani.it, 091 6118168

Oratorio di San Mercurio, largo San Giovanni degli Eremiti – Palermo