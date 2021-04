Sono Toni Sala e Titti Martorana i due nuovi assessori della giunta Orlando al Comune di Palermo. Le nuove deleghe sono state attribuite dal sindaco che sostituisce, così i due assessori renziani dimessisi su sua esplicita richiesta dopo lo strappo con Italia Viva.

L’assessore Sala

Toni Sala, ingegnere, espressione di Avanti Insieme, sostituisce un altro Toni, Costumati. A lui le deleghe al Patrimonio, ai Beni Confiscati, ai diritti degli animali al Cimitero ed all’Igiene Pubblica. Per quanto riguarda il Cimitero il sindaco ha riconfermato la task force per l’emergenza che preside lui stesso e alla quale partecipano l’assessore al ramo, in questo caso sala, il segretario generale del Comune, il Capo di gabinetto del sindaco e il capo area cimiteriale.

Ma le materie del contendere sono anche molto altre e fra questi i Beni Confiscati è un secondo tema caldo anche se l’emergenza del Cimitero attualmente è certamente quella che maggiormente attira l’attenzione e lo sdegno dei palermitani

L’assessore Martorana

E’ una professionista esterna, invece, l’altro assessore che prende il posto di Leonardo Piampiano. Si tratta di Cettina (Titti) Martorana, una commercialista che si occuperà delle materie economiche e delle Attività produttive. Per lei oggi stesso il battesimo del fuoco con la partecipazione ad un incontro in prefettura riguardante proprio le attività produttive che sono in enorme difficoltà a seguito dell’emergenza Covid19.

“La scelta di Titti Martorana – ha detto il sindaco – è la causa del ritardo di questa conferenza stampa che doveva tenersi sabato. La dottoressa Martorana si è presa qualche ora di riflessione domenicale e da qui il rinvio. Ma la scelta è caduta su di lei in considerazione del fatto che era opportuno evitare di nominare qualcuno che fosse di una qualsiasi parte politica perché a fronte della crisi grave che si vive era opportuno evitare scelte che potessero essere divisive”

Deleghe al verde e alla Reste tornano a Marino

Fra le deleghe che erano degli assessori renziani restano fuori dalle nuove attribuzioni le deleghe alla Reset e al verde urbano, deleghe che il sindaco torna a conferire all’assessore Sergio marino che già le aveva ricoperte in passato. La delega al decoro Urbano resta, invece, al vice sidnaco