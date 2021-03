la notizia a Casa Minutella

Dal 15 marzo i papà possono assistere alla nascita dei figli in sala parto al Policlinico

La notizia data dal primario Renato Venezia durante Casa Minutella

Al Civico di Palermo è stato già adottato un protocollo

Al Policlinico di Palermo da oggi possono accedere in sala parto anche i papà o le mamme. Il provvedimento è stato adottato dopo la ricezione dei nuovi protocolli inviati dall’istituto superiore di sanità. La notizia è stata data da Renato Venezia, primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia, durante la puntata di ieri di Casa Minutella, andata in onda sulla pagina di BlogSicilia.

Le segnalazioni e le lamentele

Sono tante le segnalazioni arrivate in redazione di papà che non hanno potuto assistere alla nascita dei propri figli all’interno della sala parto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Policlinico di Palermo. Come tutti i nosocomi d’Italia, anche il Policlinico ha dovuto adottare misure anti-Covid straordinarie all’interno dei reparti e ai papà, purtroppo, è stato precluso uno dei momenti più belli delle propria vita: poter assistere alla venuta al mondo del proprio bimbo.

Un nuovo protocollo

Al Civico di Palermo è stato già adottato un protocollo che permette di assistere alle nascite e ora anche il Policlinico apre agli accompagnatori. “Si trattava di precauzioni per garantire la sicurezza a mamma e bambino – ha detto il primario durante la puntata di Casa Minutella -. Dopo molte lamentele, e la ricezione del nuovo rapporto del’ISS del 5 febbraio, ci siamo adeguati alle disposizioni. Abbiamo stilato un nuovo documento condiviso e dal 15 marzo è possibile di nuovo assistere ai parti”.

Papà in sala parto con dpi e istruiti sulle disposizioni

Gli accompagnatori ovviamente dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale prima di accedere in sala parto e saranno istruiti sui protocolli di sicurezza da seguire. “Unica limitazione è che non si potrà accedere dentro la sala operatoria in caso di taglio cesareo”, aggiunge Venezia.