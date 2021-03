l'impegno del governatore

Sopralluogo di Musumeci nel cantiere del nuovo Polo di emergenza del Policlinico di Palermo

I lavori si concluderanno a giugno

Il governatore ha parlato dell’obiettivo di dare alla Sicilia 700 nuovi posti di terapia intensiva

Il Policlinico di Palermo sarà finalmente dotato del complesso ospedaliero di emergenza. Pronto soccorso, terapia intensiva, sale operatorie ed emodinamica completeranno la struttura dell’Università, grazie all’intervento avviato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in qualità di commissario delegato per l’emergenza Covid19.

Il sopralluogo di Musumeci

Stamane il governatore – assieme all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, al rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, al commissario straordinario del Policlinico Alessandro Caltagirone e al soggetto attuatore del Piano di potenziamento delle rete ospedaliera siciliana Salvatore D’Urso – ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, già avviato, i cui lavori procedono a tempo di record e si concluderanno a giugno.

In Sicilia 700 nuovi posti di terapia intensiva

«Con la consegna del complesso di emergenza – ha detto Musumeci – colmeremo una carenza strutturale storica del Policlinico di Palermo che potrà cosi allinearsi ai principali complessi ospedalieri nazionali, valorizzando ulteriormente professionalità e potenzialità dell”Università. Il Piano di potenziamento delle strutture sanitarie siciliane – ha aggiunto – procede speditamente e il nostro obiettivo è dare alla Sicilia 700 nuovi posti di terapia intensiva, riconfigurando 27 Pronto soccorso che saranno dotati di percorsi separati per i pazienti sospetti Covid».

La riqualificazione della rete ospedaliera siciliana

A oggi la Sicilia è la prima regione d’Italia nell’avanzamento del programma di riqualificazione della rete ospedaliera con un indice di attivazione reale del 30 per cento dei 79 cantieri previsti. I lavori del complesso di emergenza dl Policlinico – realizzati con due diversi appalti da 3,145 e 1,379 milioni di euro – fanno parte del Piano di spesa da 240 milioni di euro varato dalla Struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo, co-finanziato dall’assessorato regionale alla Salute. L’avvio delle attività della struttura di gestione, affidata a Salvatore D’Urso, risale al 15 ottobre 2020.

L’ipotesi della produzione dei vaccini in Sicilia

“E’ vero, è vero nel senso che è una nostra manifestazione di volontà, persino ardita, speriamo di avere un riscontro da parte del governo nazionale. Presto andrò a Roma”. L’ha detto ai giornalisti Musumeci con riferimento alla possibilità di produrre i vaccini in Sicilia. Il governatore siciliano, infatti, ha candidato l’Isola come sede di produzione vaccinale, con una lettera al ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in cui esprime “un sincero apprezzamento per l’impulso offerto all’industria farmaceutica per la produzione, nel territorio nazionale, di vaccini contro il Covid-19”.