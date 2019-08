tutte le date

Approvato il calendario delle vendite promozionali e saldi di fine stagione per il biennio 2020-2021 in Sicilia.

L’assessore regionale alle Attività Produttore Mimmo Turano ha emanato il decreto con le date di riferimento.

In dettaglio, le vendite promozionali per il biennio 2020-2021 possono essere effettuate dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre; le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del biennio 2020-2021 possono essere effettuate dal 2 gennaio al 15 marzo; le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo del biennio 2020-2021 possono essere effettuate dall’1 luglio al 15 settembre.