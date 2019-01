Si prevede una sostanziale tenuta in occasione dei saldi invernali partiti lo scorso 2 gennaio in Sicilia, in anticipo rispetto al resto d’Italia dove gli sconti sono partiti oggi.

Secondo le stime di Confcommercio Palermo, nell’Isola è prevista una spesa pro capite compresa tra 110/125 euro e di 230/260 a famiglia, stabile rispetto all’anno scorso; mentre nel resto del Paese si stima 140 euro di spesa pro capite e 325 euro a famiglia.

“Speriamo di non essere penalizzati da freddo e maltempo – spiega Johnny Mangano, titolare di una catena di negozi a Palermo -. Ritengo che il cattivo tempo favorisca molto gli affari dei centri commerciali”.

“Nel complesso il fragile profilo dei consumi colpirà anche i saldi. Le vendite di questi prossimi giorni – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo – sono essenziali per cercare di chiudere una stagione commerciale non positiva”.