Sono i dati del CIDEC

Partono bene i saldi a Palermo Lo conferma la Confederazione Italiana Esercenti Commercianti che commenta gli esiti delle prime giornate di sconti in città. “L’avvio dei saldi invernali a Palermo è stato contrassegnato da una ripresa che, seppure non eclatante, lascia sperare in un futuro meno nefasto per il commercio nel territorio cittadino”: con queste parole Salvatore Bivona, presidente provinciale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti,

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio economico della CIDEC, che ogni anno “fotografa” il trend degli acquisti sia nella stagione invernale che estiva, i ribassi che hanno preso il via lo scorso 2 gennaio avrebbero registrato ad oggi un incremento pari al 7 % rispetto allo stesso periodo del 2019. “Sono diversi i fattori che hanno contribuito alla riuscita dei saldi di fine stagione in corso – afferma Bivona, da sempre sostenitore della necessità di regolamentare lo shopping on line per limitare i danni ai commercianti, soprattutto ai titolari dei cosiddetti negozi di vicinato – a partire dalla scelta felice di anticipare l’avvio degli sconti, proprio a ridosso dell’Epifania : ciò ha facilitato gli acquisti e ridato slancio alla voglia di comprare, sia tra i palermitani che tra i turisti ”.

Ma non è tutto. Secondo Bivona, infatti, i saldi invernali hanno registrato un’inversione di rotta tra gli stessi commercianti sotto il profilo della correttezza dei comportamenti nei confronti dei consumatori. Un vero e proprio cambiamento culturale che, secondo il presidente, si sarebbe concretizzato nell’applicazione rigorosa degli sconti: nessuna liberalizzazione sfrenata da parte degli addetti ai lavori, che hanno abbassato i prezzi osservando le regole imposte dal calendario e praticato ribassi reali, abbandonando le cattive abitudini, quali i pre – saldi , che la CIDEC ha sempre stigmatizzato anche tra i propri iscritti.

“Malgrado il panorama dei consumi sia complessivamente deprimente, dai commercianti arriva un bel segnale di legalità – afferma Bivona, che ricopre altresì il ruolo di presidente regionale della Confederazione – che la politica è chiamata a cogliere e valorizzare : nei prossimi giorni, in occasione di un tavolo di concertazione dedicato alle istanze del settore, l’organizzazione che presiedo chiederà al governo Musumeci di adottare specifici provvedimenti per agevolare il commercio fisso e ridare così nuove speranze agli operatori economici di tutta l’isola”.