Morta donna nel Nisseno

Salgono a undici gli anziani morti che erano assistiti nella Rsa di Villafrati Villa delle Palme dove è scoppiato uno dei focolai in provincia di Palermo. Un’anziana di 86 anni è morta ricoverata nell’ospedale Covid di Partinico.

Nella struttura ci sono 24 impiegati risultati positivi e 50 anziani anche questi risultati positivi. Attorno a Villafrati la Regione ha istituito la zona rossa.

Sempre all’ospedale di Partinico è morta un’altra anziana della provincia di Caltanissetta.

A Bagheria dei 25 cittadini positivi al coronavirus, 4 sono quelli completamente guariti, tra i quali i due fratellini di 18 e 3 mesi, 6 sono ancora ricoverati in ospedale, 12 sono a casa perché stanno discretamente bene, 2

sono coloro che, guariti, si trovano in strutture messe a disposizione dalla Regione Siciliana, in attesa di poter

tornare a casa e uno è l’unico trovato positivo dopo il tampone tra quelli che erano in quarantena al rientro in

Sicilia.

A fornire l’aggiornamento sulla situazione è il sindaco Filippo Maria Tripoli: «È una situazione tutto sommato contenuta – dice – ciò non toglie che noi abbiamo il dovere di seguire le prescrizioni del governo, dobbiamo continuare a rispettar tutte le disposizioni per contenere la diffusione del Covid-19 anche se ci stiamo avvicinando ad una seconda fase di gestione dell’e m e rge n z a » .

A Petralia Sottana c’è un contagio, così come annunciato dal sindaco Leonardo Neglia. «In qualità di responsabile della salute pubblica, informo i cittadini che tra i tamponi effettuati è stato riscontrato un caso di

contagio da Covid-19, asintomatico.

Si tratta di una persona già in quarantena, per essere rientrato da fuori regione, e tuttora in isolamento solitario. Bisogna rispettare le normative emanate dal governo e dalla Regione. Invito tutti a comportamenti di saggezza e responsabilità».