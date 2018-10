dal 4 al 6 ottobre

Il Congresso Nazionale della Società Italiana Flebologia, giunto alla sua 31esima edizione torna in Sicilia dopo 30 anni, a Palermo, nella splendida cornice del golfo di Mondello, presso il Centro Congressi Mondello Palace Hotel.

Presidente del Congresso il Dottore Edmondo Palmeri, Presidente Onorario il Prof. Gaspare Gulotta e Coordinatore del Comitato Scientifico il Dott. Mario Bellisi, Presidente SIF il Prof. Gennaro Quarto e Presidente Fondatore il Prof. G. Genovese.

Apre il Congresso, come di consueto, la Sessione SIF Giovani dedicata all’attribuzione del Premio Pierina Benzoni, la cerimonia di inaugurazione si terrà presso la Sala gialla di Palazzo dei Normanni. Le tre Lectiones Magistrales in programma saranno introdotte e commentate dalla giornalista Livia Azzariti, e vedranno come relatori il Prof. S. Canonico, il Prof. G. Quarto e il Prof. G. Genovese. Nell’ambito della cerimonia inaugurale sarà intestata la Scuola Italiana di Flebologia al Prof. M. Apperti, già Presidente SIF e ideatore della Scuola. Nelle 13 le sessioni scientifiche si affronteranno diverse tematiche che sempre più testimoniano la multi-fattorialità della malattia venosa e linfatica : il Congresso di quest’anno prevede una sessione dedicata alla Medicina estetica, oggi di grande attualità tanto da essere stati coinvolti come SIF, a maggio di quest’anno in sessione congiunta, nel Congresso SIME, Società Italiana di Medicina Estetica.

Tra le novità, la Sessione Congiunta con la SIOOT, Società Scientifica di Ossigeno Ozono Terapia, metodica dimostratasi idonea nel trattamento di diverse patologie e la Sessione sulle Terapie Complementari. Inoltre la Consulta delle Professioni Sanitarie della nostra Società ha stabilito un coinvolgimento formativo teorico-pratico per fisioterapisti, infermieri, podologi e tecnici ortopedici, che vanno sempre più incrementando la nostra compagine societaria, con l’organizzazione del 1° Corso Nazionale della Consulta delle Professioni Sanitarie SIF.

Di grande rilevanza la sessione Internazionale di Flebologia Euro-mediterranea in cui parteciperanno i rappresentanti della Società Spagnola, Turca, Egiziana, il referente Ellenico del Registro Europeo dei Flebologi ed infine il coinvolgimento di due esponenti dell’ Executive Comit della UIP, Unione Internazionale di Flebologia, tra cui il Dott. S. Gianesini, in quota American College of Phlebology, Vice Presidente e il Dott. O. Bottini, Argentinian Colloge of Venous and Lymphatic Surgery, Chair dell’Education Committee.