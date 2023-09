I sindacalisti “Assurdo che capitino cose come queste”

I ladri hanno rubato alcuni attrezzi ai vigili del fuoco a Palermo. I pompieri erano intervenuti per salvare un’anziana che era svenuta in casa in via Campolo. Hanno utilizzato un tranciatore e una moto sega per salvare la donna che non dava più risposte ai parenti e ai vicini. I vigili del fuoco dopo l’intervento avevano riposto gli attrezzi dentro il mezzo di soccorso. Qualcuno, come hanno visto gli agenti di polizia grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha aperto il mezzo e si è portato via in pochi secondo i due attrezzi utilizzati dai pompieri per salvare la donna.

“È assurdo che possano capire queste cose – dicono i sindacalisti dei vigili del fuoco – Lo diciamo non tanto ai ladri, ma a quanti acquistano questi attrezzi al mercato nero. Sono per noi strumenti importanti che utilizziamo per salvare le persone. Se i ladri non comprendono queste cose spero lo capiscano chi compra questi strumenti per noi importantissimi”.

Ladri in azione nelle aree pedonali di Palermo

I ladri e i vandali continuano a creare problemi nelle aree pedonali di Palermo. Dopo i casi registrati all’Olivella e nella zona di via dei Benedettini, a Ballarò, sono stati segnalati due nuovi furti di dissuasori nel cuore della città. In questi giorni, i malviventi hanno trafugato tre paletti in ghisa nella zona di piazza Borsa, a poche decine di metri da via Roma e da corso Vittorio Emanuele. Fatto che ha consentito ad alcuni incivili di parcheggiare in piena area pedonale, violando quanto stabilito dalle ordinanze vigenti. Episodio che segue a quanto avvenuto, qualche mese fà, nell’area di piazza Meli, a pochi passi da piazza San Domenico. La dinamica utilizzata dai ladri è stata praticamente la stessa, così come il numero di paletti trafugati.

Tanti furti in centro

Un problema di lungo corso sul quale l’Amministrazione è più volte intervenuta per cercare di ripristinare quanto i ladri e i vandali avevano danneggiato in precedenza. Quello di piazza Borsa è solo l’ultimo di una lunga serie di furti, mirato anche ad annullare il deterrente per far rispettare l’area pedonale. Elemento riscontrato ad esempio nella zona di via Dei Benedettini, a Ballarò. Luogo nel quale, in primavera, i ladri avevano rubato i dissuasori dal lato di piazza Indipendenza. Fatto che consentiva agli automobilisti di entrare in piena area pedonale, a pochi passi dai bambini che giocavano a pallone. Più recente l’episodio che ha interessato piazza Meli. Luogo alle spalle della chiesa di San Domenico. Qui, così come avvenuto a piazza Borsa, i ladri hanno trafugato alcuni paletti in ghisa. Da mesi si attende il ripristino dei luogh che ancora non è avvenuto.