Auto e motoape tra i bambini che giocano, caos nell’area pedonale di via dei Benedettini

Pietro Minardi di

09/05/2023

Auto, moto e perfino delle motoape adattate a scopo turistico che passano in mezzo ai bambini che giocano a calcio. Succede nell’area pedonale di via dei Benedettini, a Palermo. Zona finita al centro della cronaca cittadina, qualche giorno fa, per il furto dei dissuasori che delimitavano la zona, in modo da impedire accessi non consentiti. Eppure, tutto ciò continua ad accadere, sotto gli occhi impotenti dei residenti e dei cittadini che frequentano l’area nei pressi di Palazzo dei Normanni.

Le violazioni in via dei Benedettini

Dopo il riposizionamento dell’arredo urbano da parte del Coime infatti, ignoti hanno nuovamente spostato gli elementi architettonici, garantendosi un varco d’accesso privilegiato dal lato di piazza Indipendenza. Inoltre sull’altro fronte, quello nei pressi dell’ospedale Di Cristina, l’assenza di catena ad unire i dissuasori fornisce facili accessi a chiunque sia dotato di una moto. Insomma, una pedonalizzazione difficile da far rispettare per l’Amministrazione Comunale. A dimostrarlo le immagini raccolte dalla nostra redazione nel pomeriggio dell’8 maggio. Nel giro di pochi minuti infatti si è registrato il passaggio di numerosi mezzi: moto, auto e perfino delle motoape. Il tutto mentre alcuni bambini stavano giocando a calcio nei pressi del varco pedonale.

Ogni qual volta un mezzo doveva passare in zona, i ragazzi erano costretti a fermarsi, salire sul marciapiede e far passare l’automobilista. Va decisamente peggio con chi transita con una moto. Alcuni “piloti” infatti non usano nemmeno fermarsi, preferendo fare lo slalom per proseguire la propria marcia. Insomma, di area pedonale si vede poco o nulla. Fatto acuito da un problema logistico. Mentre infatti i due varchi di via dei Benedettini sono comunque delimitati dai dissuasori (al netto di furti e spostamenti vari), l’area presenta altri due punti d’accesso, garantiti da via Mercurio e via Porta Di Castro. Strade il cui traffico di mezzi dovrebbe sbucare in via Cadorna ma che offrono invece il fianco a passaggi non consentiti.

Le violazioni nelle aree pedonali

Violazioni, purtroppo, avvenute anche in passato. Come accaduto il 20 aprile 2023, quando il capogruppo del M5S Antonino Randazzo parlò di “città fuori controllo”, mostrando alcuni scatti che ritraevano la zona priva dei dissuasori e con numeri accessi di mezzi non consentiti. Un problema che affonda le proprie radici nel passato. Ancor prima infatti, nel gennaio 2022, fu l’attivista Giovanni D’Amico a sollevare la questione. “Questa è un’area pedonale importante, sia perchè ci sono diversi bambini che vengono qui a giocare, sia perchè, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, è luogo di passaggio per i turisti. Ma, nonostante ciò, qui capita che transitano macchine e motori. Il problema è che non ci sono controlli“, disse il cittadino ai nostri microfoni.

Criticità che riguardano inevitabilmente anche le altre aree pedonali. Da piazza Bellini a piazza Sant’Anna, dall’Olivella alla rambla di via Amari. Luogo, quest’ultimo, dove si è registrato persino la presenza di un parcheggiatore abusivo che, durante il weekend, smistava le auto per farli accomodare in piena area pedonali. Un problema che rievoca uno dei grandi temi irrisolti del capoluogo siciliano: la tutela dei pedoni e il controllo del territorio.