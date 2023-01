Conferito un incarico triennale

Roberto Lagalla sceglie la via della continuità per il Coime. Il primo cittadino, con determinazione sindacale del 4 gennaio 2023, ha confermato Francesco Teriaca nel ruolo di dirigente responsabile del coordinamento degli interventi del Coime. Al portasigilli delle maestrenze comunali è stato conferito un incarico triennale, che avrà decorrenza a partire dal 9 gennaio. Data dalla qule partirà la riorganizzazione degli uffici voluta propria dall’ex Rettore per dare nuova linfa alla macchina comunale.

Lagalla: “Disposta assunzione di 11 dirigenti”

Cambiamenti dei quali il sindaco ha parlato a margine della conferenza stampa sui primi sei mesi di attività. “La Giunta ha già approvato la riorganizzazione dell’organigramma. La rotazione dei dirigenti è già avvenuta. Abbiamo disposto, entro questo mese, l’assunzione di 11 dirigenti tecnici. La nuova funzionalità della macchina amministrativa partirà dal 9 gennaio. E’ normale un periodo di rodaggio, ma ormai è messo nero su bianco e a questo si arriverà”.

La riorganizzazione degli uffici

Una riorganizzazione degli uffici partita a metà dicembre ed ufficializzata poco prima delle festività natalizie. Per il ruolo di Capo di Gabinetto, Roberto Lagalla ha deciso di affidarsi ad un uomo di esperienza come Sergio Pollicita. Retrocede al ruolo di dirigente Maurizio Pedicone, trasferito all’Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro. Confermate invece le indiscrezioni che volevano Giuseppe Sacco nel ruolo di Capo Area alla gestione dei fondi extracomunali, fra cui quelli del PNRR. A fare da vice al segretario generale Raimondo Liotta ci sarà Maria Mandalà, per la quale si potrebbe prospettare anche un doppio incarico come Capo Area del Settore Tributi, al momento scoperto.

Cettina Como passa all’Ufficio autonomo per il Consiglio Comunale, mentre Vincenzo Criscuoli è stato scelto come capo coordinatore dell’Avvocatura Comunale. Infine, menzione a parte va fatta per l’ufficio che si occuperà del Controllo Unico sulle Società Partecipate. Tema molto sentito nelle vicissitudini della macchina comunale, in particolare per il tema relativo ai disallineamenti. Un incarico che sarà affidato a Roberto Pulizzi. Confermato invece nel ruolo di ragioniere generale Bohuslav Basile.

I grandi dubbi sull’Area Tributi e delle Opere Pubbliche

Punti interrogativi che rimangono, come sopra ricordato, sull’area dei Tributi ma soprattutto sull’area delle Opere Pubbliche, di competenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando. Una cosa è certa: Dario Di Gangi non sarà Capo Area di settore. Per lui è stato previsto un incarico da dirigente nel Settore Manutenzione. Da assegnare ancora, oltre al ruolo di Capo Area (al momento assegnato pro tempore a Maurizio Pedicone), nonchè gli uffici relativi al Dissesto Idrogeologico e ai Servizi Cimiteriali (quest’ultimo ha visto la nomina di Roberto Lagalla in qualità di commissario). Smentite quindi le voci che parlavano di un trasferimento per Sergio Maneri alle Opere Pubbliche. Per lui invece arriva la conferma nel ruolo di Capo Area all’Urbanistica.

Con riguardo all’Area del Personale, avallate i rumors che parlavano di un affidamento del ruolo di Capo Area ad Alessandra Autore, architrave fino ad oggi dell’Ufficio Elettorale. Arretramento al ruolo di dirigente per Daniela Rimedio, che passa all’Ufficio Anagrafe. Retrocessione che interesserà anche Luigi Galatioto, trasferito nel ruolo di dirigente all’Ufficio Sport e Turismo. Settore nel quale sarà Capo Area Domenico Verona. Proprio con l’Area dello Sviluppo Economico, Roberto Lagalla ha deciso di affidarsi a Patrizia Milisenda. Nel ruolo di dirgente del Suap scelta invece Rosa Vicari.

Con riferimento all’area del Patrimonio, di competenza dell’assessore Andrea Mineo, confermata Capo Area Carmela Agnello. Arretrato ad un ruolo amministrativo invece Ferdinando Ania, che ricoprirà il ruolo nel Servizio Ambiente. All’Ufficio Autonomo per il Verde Urbano ci sarà invece Roberto Raineri. Sul fronte dell’Area dell’Istruzione, scelta nel ruolo di Capo Area Maria Anna Fiasconaro. Passa all’Innovazione Tecnologica Marina Pennisi, sostituita nell’area alle Politiche Sociali da Fernanda Ferreri. Infine, cambio al vertice per il comando di polizia municipale. Arretrata al ruolo di vice-comandnate Margherita Amato. Non è dato ancora sapere chi ricoprirà il ruolo di comandante, anche se aumentano le quotazione di un affidamento dell’incarico ad un esterno.