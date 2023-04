L'attacco del pentastellato Randazzo. Comune annuncia contromisure

(video archivio)

Rimossi i dissuasori, auto e moto entrano liberamente nell’area pedonale. Questo è quello che sta accadendo, da qualche giorno, in via dei Benedettini, strada che si trova tra il quartiere di Ballarò e piazza Indipendenza, a Palermo. Un’azione, quella compiuta da alcuni incivili, che si ripete periodicamente e che va contro palesamente la pedonalizzazione di un’area storica come quella nei pressi di Palazzo dei Normanni. Violazioni, in alcuni casi, immortalate anche da alcuni scatti effettuati da cittadini di passaggio sul posto. In uno di questi, inviato alla nostra redazione, si intravede un motociclista che sfreccia all’interno dell’area pedonale, facendosi beffa delle limitazioni alla viabilità presenti sul posto.

Randazzo: “Città fuori controllo”

Duro il commento del capogruppo del M5S Antonino Randazzo. L’esponente pentastellato, nei rivolgersi all’Amministrazione pedonale, sottolinea la ripetizione degli episodi di violazione dell’area pedonale. “E’ una città fuori controllo. Un luogo dove vengono umiliate le aree pedonali che nascono per rendere più preziosa e attrattiva la nostra citta in favore dei tanti turisti che la visitano ma anche dei tanti palermitani che apprezzano le aree chiuse al traffico. Chiedo all’assessore Carta di intensificare i controlli ed inoltre prevedere l’installazione di dissuasori mobili”

Le contromisure del Comune

Intanto il Comune prova a correre ai ripari. Fonti dell’assessorato alla Mobilità, riferiscono che simili episodi sono già noti e, a causa degli stessi, gli operatori del Coime sono stati chiamati ad intervenire, riposizionando quanto spostato in precedenza. Atti, quindi, frutto dell’opera di alcuni civili. In tal senso, dal Comune annunciano che, nei prossimi giorni, si procederà a posizionare dissuasori più solidi, al fine di impedirne la rimozione. Inoltre, la polizia municipale vigilerà i varchi con maggiore frequenza i luoghi, vista l’importanza storico-culturale e la presenza di tanti giovani che, soprattutto il pomeriggio, popolano l’area in questione.

Le violazioni nelle aree pedonali

Violazioni, purtroppo, avvenute anche in passato. Come documentato in un nostro servizio del gennaio 2022, realizzato insieme all’attivista Giovanni D’Amico. ““Questa è un’area pedonale importante, sia perchè ci sono diversi bambini che vengono qui a giocare, sia perchè, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, è luogo di passaggio per i turisti. Ma, nonostante ciò, qui capita che transitano macchine e motori. Il problema è che non ci sono controlli“, disse il cittadino ai nostri microfoni.

Criticità che riguardano inevitabilmente anche le altre aree pedonali. Da piazza Bellini a piazza Sant’Anna, dall’Olivella alla rambla di via Amari. Luogo, quest’ultimo, dove si è registrato persino la presenza di un parcheggiatore abusivo che, durante il weekend, smistava le auto per farli accomodare in piena area pedonali. Un problema che rievoca uno dei grandi temi irrisolti del capoluogo siciliano: la tutela dei pedoni e il controllo del territorio.