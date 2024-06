Salvatore Giuffrida resta in carica come deputato all’assemblea regionale siciliana. I giudici della prima sezione del tribunale civile di Palermo presieduti da Francesco Micela hanno respinto il ricorso di Santo Orazio Primavera, candidato, risultato non eletto, nella lista denominata “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord”. Giuffrida, infatti, pochi mesi fa si è insediato all’Ars e ha aderito al gruppo parlamentare della Dc, dopo che la Corte d’Appello di Palermo aveva dichiarato decaduto Davide Maria Vasta.

Il caso

Il deputato Giuffrida si è costituito in giudizio assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Sergio Verga. chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando come il termine per il collocamento in aspettativa, nel caso di elezioni anticipate, come quelle che si sono tenute in Sicilia nel 2022, è di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine è stato rispettato dal Giuffirda, allora dirigente regionale, che ha tempestivamente chiesto di essere collocato in aspettativa. Il tribunale di Palermo, condividendo le difese degli ha rigettato il ricorso proposto dal Primavera, rilevando come la legge regionale siciliana prevede, in ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, che tutte “le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione” non operano ove il candidato si collochi in aspettativa nel rispetto del termine di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Sud Chiama Nord chiede la revoca di Cartabellotta

Sud chiama Nord chiede la revoca dell’incarico di direzione generale del Dipartimento regionale Revoca dell’incarico di direzione generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura al dottor Dario Cartabellotta. “La gestione delle politiche agricole regionali deve essere basata su principi di trasparenza, chiarezza normativa e stabilità, garantendo agli agricoltori certezza nelle decisioni e nei regolamenti che influenzano direttamente il loro operato e i loro investimenti” spiega il deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo.

