La Dc di Cuffaro “scippa” un deputato a Cateno De Luca all’Ars. Salvo Giuffrida, subentrato dopo la decadenza di Davide Vasta, ha deciso di aderire al gruppo al gruppo della Democrazia Cristiana all’Ars. Domani alle ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione presso la sala stampa di Palazzo dei Normanni a Palermo. Saranno presenti Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito; Stefano Cirillo, segretario regionale; e i 5 deputati della DC, il capogruppo Carmelo Pace, Nuccia Albano, Ignazio Abbate, Fina Marchetta, Andrea Messina.

Il cammino di Giuffrida

Giuffrida dopo la sentenza che ha determinato la decadenza di Davide Vasta e che già per due volte è stato deputato all’ARS non ha mai aderito al gruppo di De Luca iscrivendosi al gruppo misto. Ora il passaggio alla Dc di Cuffaro che all’Ars si rafforza salendo a 6 deputati. Giuffrida in passatto è stato anche direttore del Servizio Turistico Regionale a Taormina.

Si è invece in attesa dell’esito del ricorso di Luigi Genovese contro l’elezione di Pippo Laccoto nella lista della Lega. Il Cga ha ordinato il riconteggio dei voti ma nel frattempo Genovese ha lasciato la Lega transitando nel MpA di Raffaele Lombardo. Se Genivese dovesse vincere il ricorso la Lega scenderebbe da 6 deputati a 5 e l’Mpa salirebbe da 4 deputati a 5 con tutte le conseguenze del caso sugli equilibri interni del centrodestra (e sul numero di assessori).

L’anomalia Bagheria

L’anomalia Bagheria adesso è concreta. Dopo settimane durante le quali si è parlato di una possibile spaccatura nel centrodestra e dopo la comparsa del candidato civico per il quale tanti partiti, fra cui i 5 stelle, hanno deciso di rinunciare al simbolo, arriva il candidato non espressione di una coalizione ma della sola Dc di Cuffaro e si tratta proprio del nome che circolava da settimane nonostante smentito in più di una occasione.

Pina Provino candidata a sindaco

Pina Provino è la candidata a sindaco di Bagheria per la Democrazia Cristiana. L’annuncio ufficiale sarà dato a giorni ma intanto di ufficiale c’è la decisione che è arrivata ieri sera, martedì 2 aprile, al termine di una riunione alla quale ha partecipato Stefano Cirillo, segretario regionale del partito; Santi Bellomare, segretario provinciale e il direttivo cittadino.

“La Dc ha scelto come candidato a sindaco una figura di alto profilo che rappresenta un cambiamento vero e al femminile, con una vasta esperienza e una profonda conoscenza del territorio di Bagheria – dichiarano Cirillo e Bellomare -. La professoressa Provino, donna tenace e

qualificata, è la persona giusta per contrastare una politica basata più sull’apparenza che sulla sostanza. Coerentemente con la nostra storia, i nostri valori e la nostra identità offriamo a Bagheria un progetto alternativo alle logiche di una politica inefficiente ed inefficace”.

Like this: Like Loading...