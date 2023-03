Il cavallo norvegese domina dall'inizio alla fine

Sono stati 84 i cavalli partenti nella giornata di gare che si è disputata sabato 11 marzo, all’ippodromo La Favorita di Palermo. Salvatore Luongo su Chief Orlando vince la gara centrale della giornata dominando dallo start fino al traguardo. Una bellissima corsa, valida come seconda Tris Nazionale. Al via dodici i cavalli anziani che si sono affrontati sulla distanza del doppio chilometro.

Partenza spedita del favorito Chief Orlando, cavallo norvegese, che prende il comando. Bene anche il numero 6 Asciano che si mette secondo alla corsa, mentre resta in seconda ruota il numero 5 Zadig Del Ronco. Dopo il primo giro a ritmo lento, è sempre Luongo a dettare la cadenza, gli altri attendono. E fino all’ultima retta nulla muta.

Solo nell’ultima curva gli inseguitori iniziano a far sentire la pressione e iniziano ad attaccare all’esterno. Ma Luongo, che ha condotto una gara esemplare, accelera e va a vincere col super tempo di 1.13.5. Dietro di lui il numero 12 Belfagor Fi e il numero 7 Asciano.

Ferrante su Blue Moon vince la prima corsa

La prima corsa ha visto protagonisti i cavalli anziani di categoria F sulla distanza del miglio: in sedici al via, a trionfare è stato Ferrante su Blue Moon. Nella gara gentleman, in programma alla seconda corsa, c’erano 14 puledri di 3 anni affidati ai “puri”, corsa inserita nel palinsesto dell’ippica nazionale. Ad avere la meglio su Entropia Font è stato Rosolino Lo Giudice. La terza e la sesta corsa invece erano riservate agli aspiranti allieve e se le sono aggiudicate Di Caccamo su Allyson Di Gaia e Di Noto su Ursus Tft.

Il cavallo più votato dello scorso convegno è stato Cinik D’aghi con 176 voti, dietro Delfinuss con 132 voti e Explosive Grif con 19. La prossima giornata di corse sarà sabato prossimo (18 marzo) alle 14,30. Ingresso gratuito.

I risultati delle sette corse

Prima Corsa

1 N11 Blue Moon – tempo 1.14.7 – driver G. Ferrante

2 N14 Zaffiro Gial

3 N10 Brooklyn Breed

Seconda Corsa

1 N3 Entropia Font – 1.17.0 – R. Lo Giudice

2 N13 Esperanza Laksmy

3 N8 Ermes Trebì

Terza Corsa

1 N5 Allyson Di Gaia – 1.17.3 – S. Di Caccamo

2 N1 Zweek Del Circeo

3 N3 Vettel Op

Quarta Corsa

1 N11 Doutdes – 1.15.4 – S. Luongo

2 N9 Daiacco Aby

3 N13 Daisy Rab

Quinta Corsa

1 N3 Chief Orlando – 1.13.5 – S. Luongo

2 N12 Belfagor Fi

3 N7 Asciano

Sesta Corsa

1 N6 Ursus Tft – 1.17.6 – V. Di Noto

2 N4 Uganda Dei Greppi

3 N5 Clemente Clemar

Settima Corsa

1 N5 Easy Rider Font – 1.16.4 – T. Di Lorenzo

2 N10 Ebony And Ivory

3 N2 Elektra Zack Lg

Foto di Maria Luisa Ferraro