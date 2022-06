Resterà in carica fino alle nuove elezioni a maggio 2023

Dopo l’indagine sull’amministrazione comunale di Trabia e le dimissioni del sindaco, assessori e consiglieri comunali il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su proposta dell’assessore regionale per le autonomie locali Marco Zambuto, ha nominato Salvatore Rocca commissario straordinario. Rimarrà in carica fino alle nuove elezioni amministrative previste a maggio 2023.

Dichiarato decaduto il consiglio comunale

Con lo stesso provvedimento ha dichiarato decaduto il consiglio comunale viste le dimissioni dalla carica di nove consiglieri comunali su sedici assegnati all’ente.

Le dimissioni del sindaco, del suo vice e del presidente del consiglio comunale

Il sindaco di Trabia Leonardo Ortolano aveva rassegnato le proprie dimissioni da primo cittadino lo scorso 10 maggio con una nota consegnata al segretario comunale. Il tutto venne ufficializzato dal suo avvocato Francesco Paolo Sanfilippo, con una nota dove spiegò le motivazioni delle sue irrevocabili dimissioni.

“Con la presente rassegno – si legge nella nota – le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di Sindaco del comune di Trabia. Tale determinazione nasce dal fatto che alcuni giorni addietro ho appreso dell’esistenza di indagini a mio carico. Pur essendo assolutamente certo di potere dimostrare la mia estraneità a qualsiasi fatto che possa venirmi addebitato, ritengo comunque doveroso fare questa scelta. Tengo infine a precisare che tale decisione è frutto di una valutazione etica e morale che si fonda sul profondo senso di rispetto che ho sempre avuto nelle istituzioni e nei riguardi dei miei cittadini”.

Il giorno dopo toccò al vicesindaco Giuseppe Campagna: “Rassegno le dimissioni da vice sindaco per motivi di salute – affermò Campagna – Non ho altro da aggiungere. Le mie dimissioni sono, solo, per questioni di salute. Già da tempo non sto bene”.

Durante l’indagine dei carabinieri anche Salvatore Vallelunga. il presidente del consiglio comunale ha rassegnato le dimissioni.

Nove consiglieri dimissionari

Ed in ultimo, nove consiglieri comunali su sedici si sono dimessi dal consiglio comunale di Trabia. Dopo il sindaco Leonardo Ortolano, indagato dalla procura di Termini Imerese e il vicesindaco che ha presentato le dimissioni per motivi personali, hanno presentato le dimissioni il presidente del consiglio Salvatore Vallelunga e i consiglieri Benedetto Buono, Daniele Rio, Anna Milone, Eleonora Terrasi, Guido Miccolo, Giuseppe Mangiapane e Jessica La Russa.