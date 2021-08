DANIELA FIANDACA E' LA NUOVA PRESIDENTESSA

Novità sul fronte della gestione del sistema della raccolta rifiuti in provincia di Palermo. Si è infatti insediato il nuovo Consiglio d’Amministrazione della SRR Palermo Est. Il nuovo CdA è composto dalla presidentessa Daniela Fiandaca, vice sindaco del Comune di Castellana Sicula, dal vice presidente Leonardo Ortolano, sindaco del Comune di Trabia, e dal consigliere Fortunato Basile, sindaco del Comune di Baucina.

L’assemblea, nominata lo scorso 29 luglio, comprende ben 38 Comuni al suo interno. Sono Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati e della Città Metropolitana di Palermo.

Le parole dei consiglieri del nuovo CdA SRR Palermo Est

“Tutti e tre i consiglieri – dichiara Fortunato Basile – sono stati nominati all’unanimità dall’Assemblea per dare rappresentanza ai tre territori della SRR (ex ATOPA4, ex ATOPA5 ed ex ATO PA6) e quindi da oggi ci sarà una condivisione sull’azione amministrativa”.

Il vice presidente Leonardo Ortolano ha tenuto a ringraziare la gestione precedente. “Ringrazio il Presidente uscente Rosario Lapunzina per il lavoro svolto ed auguro buon lavoro al nuovo Presidente Daniela Fiandaca, auspico e sono sicuro di una sinergia e piena condivisione tra i componenti del Cda per dare risposte concrete ed immediate ad un settore complesso, particolare, che ha bisogno di interventi migliorativi immediati al fine di garantire e migliorare la qualità della vita nei nostri territori.

La neo presidentessa Daniela Fiandaca

Parole condivisie anche dalla neo presidentessa Daniela Fiandaca. “Ringrazio l’Assemblea dei Soci per la nomina a Consigliere. Questo CdA per la nomina a Presidente e il Presidente uscente Lapunzina per la sua lungimiranza; il suo lavoro; il suo impegno. Per le sue scelte strategiche che oggi hanno consentito di raggiungere gli ottimi risultati sotto gli occhi di tutti. Impronteremo il lavoro di questo nuovo CdA in continuità con le attività già in itinere”.

“Ringrazio inoltre il Consigliere uscente Nasello per avere riavviato l’iter della progettualità a Balza di Cetta. Con lo stesso metodo adottato a Castellana Sicula mi farò promotrice di una costante informazione rivolta non solo ai Soci della SRR ma anche ai cittadini ed in particolare alle scuole nonché alla condivisione con le varie comunità nell’espletamento delle funzioni attribuite alla SRR. Ringrazio inoltre lo staff della SRR per la disponibilità già dimostrata.

“Auguro buon lavoro al Vicepresidente Ortolano ed al Consigliere Basile. Sono sicura che entrambi daranno un contributo attivo lavorando in staff alla stregua di come si lavora presso il Comune di Castellana Sicula con la giunta guidata dal Sindaco Calderaro, al quale va il mio ringraziamento per la fiducia riposta per lo svolgimento di questo ruolo”.