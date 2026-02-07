“Ho accolto con entusiasmo e spirito di servizio, l’invito del Coordinatore regionale del Partito, Decio Terrana , invito condiviso dal Presidente nazionale Lorenzo Cesa di candidarmi alle prossime elezioni regionali per il rinnovo della Assemblea regionale Siciliana e di mettere al servizio del partito la mia lunga esperienza amministrativa, politica e Parlamentare in un momento cruciale per la vita politica siciliana ” È quanto reso noto dal Salvino Caputo Vice segretario regionale dell’ Udc in Sicilia.

“Il nostro partito – ha evidenziato Salvino Caputo – ha assunto un ruolo centrale nel dibattito politico siciliano e registriamo ogni giorno adesioni di Amministratori locali, Dirigenti pubblici, imprenditori ed associazioni. Per questo stiamo già lavorando al programma e selezionando donne ed uomini per le prossime elezioni”.

Salvino Caputo vanta una lunghissima carriera politica . Consigliere comunale e Sindaco di Monreale per 10 anni. Parlamentare regionale per diverse legislature ricoprendo i ruolo di Presidente della Commissione Parlamentare Attività Produttive, Presidente del Gruppo interparlamentare per i rapporti di amicizia con il Regno del Marocco, Presidente del Gruppo interparlamentare per la Difesa della Vita è per i Diritti del nascituro. Componente della Commissiona parlamentare regionale Antimafia e fondatore con altri Sindaci del Consorzio pubblico per la gestione e l’utilizzo dei beni confiscati alla Mafia e alle organizzazioni criminali nel comprensorio della Valle Alto Belice Corleonese.

“Sono veramente grato a Decio Terrana e al Presidente Lorenzo Cesa per la grande fiducia e per consentirmi di contribuire in un momento elettorale così importante a rappresentare il Partito unitamente agli altri amici candidati”.