La triste notizia

E’ morto dopo dieci anni di coma. Era rimasto vittima di un incidente stradale Salvo Cavallaro, per gli amici “Budy”, l’estate del 2013. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito dopo lo scontro avvenuto con un’auto parcheggiata in seconda fila mentre stava percorrendo via Tasca Lanza a bordo di una Suzuki.

La ricostruzione di quel tragico incidente

Stava tornando nella sua casa di Monreale. Dopo quel giorno è iniziata la sua lotta che si è fermata. Il 28 febbraio Budy avrebbe compiuto 36 anni. Una delle sorelle si era iscritta e laureata nel corso di infermieristica per essere vicina al fratello. Salvo Cavallaro era nato il 27 febbraio del 1987. Dopo gli studi come grafico professionale aveva iniziato a lavorare nell’impresa edile del padre.

Il dolore sui social

“Adesso sei libero di volare”, si legge in un post scritto sui social da Ornella, una delle due sorelle. “Mi ricordo ancora il tuo essere allegro e solare, sempre sorridente; che il tuo calore possa continuare a scaldare i cuori dei tuoi familiari e a vegliare sempre su di essi”, scrive un’amica. “L’amore è indistruttibile e travalica ogni confine”. E ancora: “Come dice tua sorella ora sei libero di volare…e continuare a sorridere ed essere tranquillo e sereno”.

Un uomo gravissimo dopo uno schianto vicino Mondello

Grave incidente nella strada che porta da Palermo alla borgata di Mondello il 28 febbraio. Un’auto guidata da un uomo in viale Margherita di Savoia è finita contro un albero. Si prega per le sorti di un uomo. L’uomo è rimasto incastrato ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono gravi. I pompieri arrivati sul luogo dell’incidente sono riusciti a liberarlo e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Stanno intervenendo anche gli agenti della polizia municipale che dovranno accertare eventuali responsabilità.