Indagini

Due ragazzi sono rimasti ferito dopo che un’auto pirata ha urtato uno scooter ed è fuggita via. Ora è caccia all’automobilista ad Agrigento. La vicenda si è consumata lungo il viale dei Caduti di Marzabotto, nel quartiere di Villaseta, dove i due giovani, di 20 e 16 anni, viaggiavano sul ciclomotore quando si sono visti sorpassare da un’auto che ha tagliato loro la strada. Il ragazzo alla guida dello scooter, per evitare un terribile impatto, ha provato a frenare e cambiare direzione ma i due sono caduti sull’asfalto riportando varie ferite in tutto il corpo.

Soccorsi dal 118 e portati in ospedale

I due giovani sono stati soccorsi da due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ma visti i traumi riportati hanno trasportato i due ragazzi al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nonostante la brutta caduta non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini della polizia municipale

Sull’incidente indagano gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. I due ragazzi hanno rilasciato la testimonianza per riuscire a identificare il pirata il quale, stando alla prima ricostruzione, non avrebbe rispettato la segnaletica stradale, e, dopo la caduta dello scooter con i due ragazzi sarebbe fuggito senza prestare soccorso.

Due incidenti mortali in Sicilia nelle ultime ore

Il primo a Carlentini dove ha perso la vita un 42enne. Il secondo nel Ragusano. Dario Greco, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in via Morelli, a Carlentini. L’uomo, titolare di una paninoteca ambulante, era in sella alla sua moto e, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha avuto un impatto con una macchina. E’ morto dopo il ricovero in ospedale. Travolto da un’auto, morto un extracomunitario sulla strada provinciale 25 nella Ragusa Marina mare. E’ accaduto ieri nella prima serata. La vittima, Faouzi Quazquaza, 47 anni, non ha avuto scampo al momento del violento impatto. Preso in pieno mentre stava per accingersi ad attraversare la strada. Probabilmente il buio e la scarsa visibilità, sono state determinante in questo tragico episodio.