In Viale Angelo Vasta, accertamenti dei vigili del fuoco e carabinieri

Tragedia a Catania. Nel primo pomeriggio un’incendio è divampato in un’abitazione un viale Angelo Vasta 33. I timori immediatamente espressi dai soccorritori vista la violenza delle fiamme si sono, purtroppo, rivelati presto fondati. I vigili del fuoco intervenuti poco dopo le 15, infatti, hanno confermato la presenza di un corpo carbonizzato all’interno dell’appartamento interessato dal rogo che ha riguardato il primo piano e la mansarda dell’immobile.

Il personale dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri presenti sul posto ha, poi, proceduto agli ulteriori necessari accertamenti.

Serviranno accertamenti medico legali sul corpo

Il corpo è completamente carbonizzato. Bisognerà fare ulteriori e necessari accertamenti per riconoscerne con certezza, età, sesso e identità della vittima nonché per risalire alle cause della morte e confermare che sia dovuta al fuoco.

L’allarme partito dai vicini di casa

A dare l’allarme ai vigili del fuoco sono stati i vicini di casa. Visto prima il fumo e poi le fiamme uscire dall’appartamento al primo piano hanno fatto scattare i soccorsi. Purtroppo al loro arrivo i Vigili del fuoco hanno solo potuto constatare il decesso della persona all’interno dell’abitazione

Altro incendio molto meno grave nel Palermitano

un altro mincendio, l’ennesimo ha riguardato, nella notte appena trascorsa nel palermitano, un’autovettura. E’ successo poco dopo la mezzanotte a Bagheria, in via Buttitta. Un veicolo posteggiato divorato dalle fiamme. Vigili del fuoco e polizia al lavoro tutta la notte per provare a capire cosa possa essere successo.

Poche certezze

Al momento sono poche le certezze sul caso dell’incendio di quest’auto. Infatti i pompieri non hanno trovato alcuna traccia sul luogo dell’incendio che possa in qualche modo far capire la matrice. La polizia ha avviato le indagini del caso. Anzitutto si stanno provando ad acquisire i filmati della videosorveglianza della zona. Potrebbero in qualche modo indirizzare le indagini. Si propendi comunque più sulla pista del dolo.

Qualche giorno fa episodio a Casteldaccia

Un altro incendio di auto sempre nel Palermitano è accaduto 5 giorni fa. Ad andare a fuoco il mezzo di una donna a Casteldaccia. Indagano in questo caso carabinieri ma pare che non ci siano dubbi sulla matrice dolosa. Ad essere state trovate tracce che riconducono al raid criminale di qualche piromane. Il rogo è scoppiato in via Messina, dove era posteggiata l’auto, una Suzuki. Intervento immediato dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile. Ad essere poi messo in sicurezza il veicolo, a cui è stata staccata la batteria per evitare scoppi o atre situazioni pericolose.