Il giovanissimo violinista siciliano Samuele Palumbo, appena 13 anni, ha conquistato il primo premio nell’ultima edizione del talent show “Tu Si Que Vales”, aggiudicandosi il montepremi di 100.000 euro. Una vittoria strameritata per il primo violino dell’Orchestra Giovanile del Teatro Massimo di Palermo, che nel corso del programma ha dimostrato un talento fuori dal comune con la sua maestria nel suonare il violino.

Il fenomeno siciliano del violino

Nonostante la giovane età, Samuele studia violino da sei anni e frequenta il Conservatorio di Palermo. La sua passione per questo strumento è evidente quando lo si vede esibirsi: la concentrazione e la dedizione con cui esegue i brani lasciano senza fiato. Non a caso, il piccolo musicista si ispira a violinisti del calibro di David Garrett.

Durante la finale di “Tu Sì Que Vales”, Samuele non era presente in studio a causa delle norme che vietano ai minori di apparire in televisione dopo la mezzanotte. Al suo posto, ad attendere il verdetto, c’erano i suoi genitori, visibilmente emozionati e orgogliosi del percorso fatto dal figlio all’interno del programma.

Chi è Samuele Palumbo

Il giovane ha conquistato la giuria e il pubblico del talent show con l’energia e la verve della sua esibizione sbaragliando gli avversari. “Una grande emozione per tutti noi e un grande orgoglio” – dice il Maestro Michele De Luca, direttore delle formazioni giovanili della Fondazione Teatro Massimo, di cui Samuele fa parte.

Nato a Cefalù nel 2011, Samuele è stato ammesso all’età di 6 anni al Conservatorio di Musica “A. Scarlatti” di Palermo dove attualmente segue gli studi di violino nella classe della Professoressa Roberta di Marco. Nel 2020 ha superato brillantemente l’audizione per entrare a far parte della “Massimo Kids Orchestra”, compagine giovanile della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, con cui tuttora collabora tra i primi violini. Si è già esibito da solista al Teatro Massimo, accompagnato dalla “Massimo Youth Orchestra” e sotto la direzione del Maestro Michele De Luca.

