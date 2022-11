SU CANALE 5

Salvo By Night non molla mai. Salvatore Lo Iacono anche ieri sera è stato ancora tra i protagonisti di “tu si Que Vales“, la trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. L’artista palermitano stavolta non era dietro le quinte ma in studio a parlare con Maria De Filippi e i suoi compagni di viaggio, e ne ha avuto per tutti.

Le parole di Salvo

Lo Iacono ha puntato il dito su ogni giudice risparmiando solo la De Filippi (“E’ una grande”) e Scotti (“Un grande presentatore”). “Sono una persona fortissima – ha detto il curioso intrattenitore – se c’era un’altra persona qui si passavano i guai…”. Poi si è rivolto a Zerbi: “Rudi, ti ho visto cantare, c’e’ da ridere, sei un cialtrone! Mi avete detto che sono praticamene un fallito ma ricordate che in giorno ci sarà la signora De Filippi che mi dirà: “Facciamo quel programma televisivo”. Zerbi pero’ non ha fatto una piega e ha rincarato: “Torna tra 40 anni, che è meglio”.

La sfida a Rudy Zerbi

La sua reazione ha davvero scatenato un polverone sui social. Nelle scorse puntate, per tenere alta l’attenzione nel corso della puntata erano state mandate in onda alcune incursioni di Salvatore Lo Iacono da dietro le quinte.

“Tu sei grande, seduto in poltrona, devi ringraziare Maria De Filippi (rivolto a Rudy Zerbi). Confrontiamo le nostre capacità a suonare, a cantare: ho studiato la tua carriera, c’è da ridere”, ha detto Salvo, che si difende: “io non sono stonato, se ho cantato male la colpa è dei giudici. La prossima volta quando uno si esibisce, prima di aprire bocca, vi dovete mettere a cercare informazioni su chi si è esibito, piccolo o grande artista che sia. Ho team in America Latina, in Germania, io faccio questo come mestiere. Adesso tutti si chiedono chi è Salvatore Lo Iacono”. Cosa risponderanno i giudici?

I precedenti

Salvo By Night non è nuovo ad apparizioni discutibili. Nel 2009, durante una delle prime edizioni del talent X Factor, Salvo era stato inserito nella lista dei “talenti” chiamati “incompresi”, per delle esibizioni che avevano fatto ridere, più che sorridere, i giudici. Il palermitano, che vive a Monreale, è però diventato un fenomeno social. Il suo video ha sbancato su Facebook, ricevendo migliaia di commenti, reazioni e condivisioni. Nella parte finale dell’esibizione si accende un botta e risposta fra Lo Iacono e la giuria. E a quanto pare è stato proprio questo tipo di successo, non sicuramente quello canoro, che hanno così incuriosito gente del calibro di Maria De Filippi. Che di queste cose se ne intende.