Uomini e donne che hanno partecipato alla rissa sono in caserma

Una lite a San Giuseppe Jato in via Anime Sante. La rissa tra due donne per motivi che sono al centro delle indagini dei carabinieri.

Una delle due ha preso una pistola a pallini e ha sparato. Una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Civico. Sono rimasti feriti sia la donna al volto di striscio e al braccio il marito.

Non è la prima volta che i nuclei familiari litigano in quella strada.

I carabinieri avrebbero bloccato la donna che ha sparato. Nella rissa è rimasto ferito anche il marito.