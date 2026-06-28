Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Bagheria nella tarda serata di ieri. In via Bernardo Mattarella, una delle zone più frequentate dai giovani e fulcro della movida locale, un ragazzo di 25 anni è stato ferito con un’arma da taglio al culmine di una violenta lite.

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​In base alle prime testimonianze raccolte sul posto, l’aggressione si sarebbe consumata intorno alle ore 23. Quella che sembrava una normale serata nel cuore del centro urbano si è improvvisamente trasformata in un acceso alterco che ha visto il coinvolgimento di più persone. Durante la colluttazione, il giovane ha riportato una lesione alla spalla sinistra, colpito da un fendente.

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Un’ambulanza è giunta sul luogo dell’accaduto per prestare le prime cure al ferito, che è stato successivamente medicato e si è recato anche presso il Presidio territoriale di emergenza (Pte) di via Luigi Capitani. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

​Le indagini delle forze dell’ordine

​I carabinieri hanno aperto un’indagine per fare piena luce sull’episodio e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. I militari sono al lavoro per individuare tutti i soggetti che hanno partecipato allo scontro e per isolare le singole responsabilità.

Secondo quanto emerso finora, sarebbero almeno due le persone attivamente coinvolte nel corpo a corpo. Resta tuttavia ancora da chiarire l’identità di chi abbia materialmente sferrato il colpo e, soprattutto, il movente che ha scatenato la violenta rissa nel mezzo della movida bagherese.