Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Bagheria nella tarda serata di ieri. In via Bernardo Mattarella, una delle zone più frequentate dai giovani e fulcro della movida locale, un ragazzo di 25 anni è stato ferito con un’arma da taglio al culmine di una violenta lite.
In base alle prime testimonianze raccolte sul posto, l’aggressione si sarebbe consumata intorno alle ore 23. Quella che sembrava una normale serata nel cuore del centro urbano si è improvvisamente trasformata in un acceso alterco che ha visto il coinvolgimento di più persone. Durante la colluttazione, il giovane ha riportato una lesione alla spalla sinistra, colpito da un fendente.
Un’ambulanza è giunta sul luogo dell’accaduto per prestare le prime cure al ferito, che è stato successivamente medicato e si è recato anche presso il Presidio territoriale di emergenza (Pte) di via Luigi Capitani. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.
Le indagini delle forze dell’ordine
I carabinieri hanno aperto un’indagine per fare piena luce sull’episodio e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. I militari sono al lavoro per individuare tutti i soggetti che hanno partecipato allo scontro e per isolare le singole responsabilità.
Secondo quanto emerso finora, sarebbero almeno due le persone attivamente coinvolte nel corpo a corpo. Resta tuttavia ancora da chiarire l’identità di chi abbia materialmente sferrato il colpo e, soprattutto, il movente che ha scatenato la violenta rissa nel mezzo della movida bagherese.
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