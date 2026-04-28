Una sanità capace non solo di curare, ma di prevedere il rischio, intercettare i segnali precoci e costruire percorsi di prevenzione su misura. È questo il cuore di “Providentia”, la campagna nazionale promossa dalla Fondazione HEAL Italia per portare la medicina di precisione fuori dai laboratori e dentro il dibattito pubblico. Il lancio è avvenuto a Palermo, al Complesso Monumentale dello Steri, dove la Fondazione ha presentato tre giornate di incontri, attività scientifiche e iniziative divulgative dedicate a cittadini, studenti, ricercatori e istituzioni. L’obiettivo è rendere comprensibile e accessibile un cambio di paradigma: passare dalla cura della malattia alla cura della salute prima che la malattia inizi.

Che cosa significa “Providentia”

Il nome della campagna richiama il latino pro-videre, cioè vedere prima. Una scelta non casuale, perché la medicina di precisione punta proprio ad anticipare l’insorgenza delle patologie attraverso l’integrazione di genomica, intelligenza artificiale, big data, test genetici e modelli predittivi.

Non si tratta di una medicina “uguale per tutti”, ma di un approccio costruito sulle caratteristiche della persona: patrimonio genetico, ambiente, stili di vita, fattori di rischio e storia clinica. In questo modo prevenzione, diagnosi e terapia possono diventare più mirate, più tempestive e potenzialmente più efficaci.

L’accordo tra HEAL Italia e ASP Palermo

Il passaggio più concreto della giornata è stato la firma dell’accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra Fondazione HEAL Italia e ASP Palermo. L’intesa punta allo sviluppo di modelli innovativi di medicina di precisione, con particolare attenzione alla prevenzione personalizzata e all’utilizzo dei test genetici per individuare precocemente il rischio di sviluppare determinate patologie. Il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, ha sottolineato come l’accordo consenta di introdurre strumenti capaci di cambiare l’approccio alla prevenzione. I test genetici, in particolare, possono aiutare a individuare in anticipo il rischio di alcune malattie, soprattutto in ambito oncologico, e a costruire percorsi personalizzati per ogni cittadino.

Una rete nazionale nata con il PNRR

HEAL Italia nasce nell’ambito del PNRR NextGenerationEU come infrastruttura nazionale dedicata alla medicina di precisione. La Fondazione mette in rete università, ospedali, IRCCS, centri di ricerca e imprese, con l’obiettivo di superare la frammentazione che per anni ha caratterizzato questo settore in Italia. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione, la rete coinvolge partner in undici regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Un sistema pensato per costruire una filiera nazionale capace di collegare ricerca, innovazione tecnologica e applicazione clinica.

Le officine della medicina di precisione

Uno degli elementi centrali del modello HEAL Italia è rappresentato dalle Officine per la Medicina di Precisione, concepite come nodi operativi di una rete nazionale. Non semplici strutture di ricerca, ma centri capaci di integrare tecnologie, dati, competenze cliniche e strumenti digitali. L’obiettivo è accelerare il trasferimento dell’innovazione nella pratica sanitaria, rendendo disponibili strumenti avanzati per la prevenzione, la diagnosi e la terapia mirata di patologie rare, oncologiche e cronico-degenerative. Tra le aree richiamate dalla Fondazione figurano tumori come melanoma, neoplasie di testa-collo, pancreas, testicolo, ovaio, mammella e colon, oltre a malattie metaboliche, diabete e patologie cardiovascolari.

Palermo laboratorio della sanità del futuro

La scelta di Palermo non è soltanto simbolica. La città ospita il lancio nazionale di “Providentia” e una serie di iniziative che trasformano lo Steri in un laboratorio aperto sul futuro della sanità. Le giornate del 27, 28 e 29 aprile prevedono conferenze, momenti di confronto e attività immersive, anche con un laboratorio in realtà virtuale dedicato a genetica e intelligenza artificiale. L’iniziativa punta a rendere tangibili temi spesso percepiti come distanti: screening di precisione, medicina predittiva, prevenzione oncologica, uso dei dati sanitari, tecnologie digitali e sostenibilità del sistema sanitario.

Una sfida anche culturale

La medicina di precisione non riguarda soltanto la ricerca scientifica. È anche una sfida culturale e comunicativa. Per diventare davvero parte dei percorsi sanitari, deve essere compresa dai cittadini, accettata dai pazienti, integrata nei servizi pubblici e sostenuta da una collaborazione stabile tra istituzioni, università, aziende sanitarie e mondo della ricerca. La campagna “Providentia” nasce proprio con questa ambizione: spiegare che prevenire non significa più soltanto aderire agli screening tradizionali, ma usare nuove conoscenze e nuove tecnologie per conoscere meglio il rischio individuale e intervenire prima, con maggiore precisione.

La Fondazione HEAL Italia

La Fondazione HEAL Italia è stata costituita nel 2022 nell’ambito di un progetto finanziato dal PNRR. Coordina una rete multidisciplinare composta da partner accademici, clinici, scientifici e industriali, con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità. La missione è sviluppare modelli avanzati di prevenzione, diagnosi e cura attraverso tecnologie come intelligenza artificiale, big data, genomica e sistemi di supercalcolo.

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Da Palermo parte “Providentia”, la campagna HEAL Italia sulla medicina di precisione. Firmato l’accordo con ASP Palermo.

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