C’è anche un pizzico di Palermo al Festival di Sanremo 2023. La celeberrima kermesse canora si tinge di rosanero. La Lega di serie B ed il club di viale del Fante, infatti, hanno consegnato la divisa al duo siciliano Colapesce e Dimartino in gara con il brano “Splash”.

La maglia del Palermo la più votata della serie B

La divisa rosanero è stata quella più votata nei mesi scorsi nella speciale Jersey Challenge della serie Bkt 2022-2023. Oltre 180.000 voti per la maglia del Palermo. La più apprezzata da tifosi e appassionati e, considerando anche le origini siciliane del duo canoro attualmente al secondo posto nella classifica generale, Sanremo ha rappresentato la cornice ideale per un incontro fra territorialità, socialità e senso di appartenenza.

A loro la maglia numero nove (con tanto di autografo) del bomber Matteo Brunori, capocannoniere della cadetteria con 13 reti in 23 partite. La squadra è partita oggi per Genova dove domani sera affronterà al Luigi Ferraris il Genoa per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie B. Si tratta di un big match con i siciliani sesti ed imbattuti da 9 turni ed i Grifoni secondi.

Sanremo 2023, in classifica primo Mengoni, poi Colapesce e Dimartino

Al termine della serata di ieri, Marco Mengoni guida la classifica generale della sala stampa del Festival di Sanremo. A seguire i siciliani Colapesce Dimartino. Terza piazza per Madame. A seguire: Tananai, Elodie, Coma Cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, Gianmaria, Olly, Lda, Will, Anna Oxa, Shari, Sethu. Stasera voteranno la giuria demoscopica e il televoto.

Dopo la seconda serata, la classifica parziale, con i soli voti della sala stampa, ha visto in testa Colapesce e Dimartino, seconda Madame, terzo Tananai, quarto Lazza, quinta Giorgia, sesto Rosa Chemical, settime Paola e Chiara, ottava Levante, noni gli Articolo 31, decimi i Modà, undicesimo LDA, dodicesimo Will, tredicesima Shari, quattordicesimo Sethu.