Serie B, il tecnico "Squadra sta vivendo gran momento"

A Genova per cercare il decimo risultato utile consecutivo, mantenere la zona play off ed alimentare ancora di più l’entusiasmo degli appassionati. Il Palermo è pronto per la sfida di domani sera (20.30) col Genoa al Ferraris per la ventiquattresima giornata del campionato di serie B.

Il tecnico Eugenio Corini presenta – come di consueto – la sfida con i Grifoni. “Il Palermo grande con le grandi. Per ora è così. Il Genoa ha la rosa più profonda e competitiva della serie B. Gilardino ha avuto un percorso importante nonostante la sconfitta a Parma. Hanno cambiato poco, il tecnico ha messo le sue idee con Strootman ed altri giocatori di livello come Jagiello ed Aramu”.

All’andata il Palermo vinse 1-0 con gol di Brunori, da allora le formazioni sono cambiate: i rosanero hanno continuato il loro percorso con Eugenio Corini, i liguri hanno cambiato tecnico con GIlardino al posto di Blessin.

Si ricorda anche il 4-3 esterno del Palermo di Corini nella sua breve parentesi in serie A nella stagione 2016-2017. “I ragazzi furono bravissimi. Eravamo sotto 3-1 e poi arrivò la rimonta con gol di Rispoli e Trajkovski nel finale che ci diedero i tre punti. Purtroppo quella parentesi si chiuse come si sappiamo. Quanto fatto mi ricorda il pareggio di Perugia (3-3 in rimonta nella ripresa, ndr). Speriamo di ripeterci”.

Ed inoltre: “Le scelte che farò saranno dal punto di vista tattico. I nuovi hanno fatto 7-8 allenamenti. E si inseriranno. L’11 titolare si fa sui possibili 5 innesti. Cinque giorni per recuperare sono sufficienti”.

“Palermo vive momento positivo ma con equilibrio”

Corini parla dell’ottimo momento della squadra parlando del percorso di maturità della squadra. “Stiamo affrontando il nostro momento positivo con grande equilibrio, maturità e consapevolezza. Lo leggo nei loro occhi. E’ bellissimo sentire l’entusiasmo che cresce nella tifoseria. Con la Reggina sono stati oltre 25mila. Per quanto riguarda la pressione, è logico che loro siano più pressati perché hanno una rosa strutturata e costruita per vincere il campionato. Come sempre affronteremo una quadra preparata. C’è sempre pressione.

Verre e Tutino

Valerio Verre e Gennaro Tutino, i due arrivi di punta del mercato invernale, cominciano a vestire un ruolo sempre più da protagonista nel Palermo di Corini. Il tecnico sottolinea: “Sono due giocatori importanti. Verre l’ho messo subito in campo ad Ascoli. Quando volevo dire di avere tanti titolari intendevo questo. Anche Tutino ha fatto bene 20 minuti finali. Avrei potuto metterlo prima ma ha avuto la febbre in settimana”.

E su Graves: “E’ entrato perché lo ritenevo utile ed è entrato bene”.

“Sulle ambizioni del Palermo non mi sbilancio”

Con nove risultati utili di fila ed il decimo nel mirino, Corini risponde sul tipo di cammino del Palermo. “Sulle ambizioni, non è che non voglia sbilanciarmi o non le voglia dire ma sono attaccato ai risultati. E’ importantissimo essere coesi e concentrati. Ho detto ai ragazzi che vinciamo le partite negli ultimi minuti ed abbiamo vinto sempre con un gol di scarto. Il minimo distacco tra un pareggio ed una vittoria.

Col Genoa partita importante come tante altre. E’ sicuramente importante ma mancano ancora tante partite. Ricordo che la scorsa stagione (a Brescia) la mia squadra pareggiò in casa con la Spal nel recupero, poi perse a Cittadella e perse con la Reggina. Perdemmo la promozione diretta in serie A. Può dunque succedere di tutto”.

Ed inoltre: “Il tempo è un alleato per ogni professionista. Se lo utilizzi bene serve per crescere e migliorare. Dovete pensare a come sia nato questo progetto. Tanti giocatori arrivati e partiti. Questa squadra è andata oltre le aspettative. Leggo le cose in profondità e capisco il tifoso ma devo capire anche la squadra per capire dove può andare ed arrivare”. Ed ancora: “Palermo è l’inizio di un percorso. E’ un momento bello importante ma con la consapevolezza di dover fare ancora molto”.

“Gomes in ripresa, Di Mariano sta lavorando bene”

Si parla di Claudio Gomes, recuperato dopo l’infortunio e l’operazione alla mano sinistra, e convocato. “Gomes sta bene, sta meglio, è cresciuto a livello fisico ed ha recuperato. Valuterò il suo utilizzo”.

Ma anche del momento di Di Mariano, propositivo in avanti senza però il guizzo in fase di finalizzazione. “Di Mariano ha avuto un pizzico di sfortuna avrebbe potuto segnare 2-3 gol in più. Dà un contributo importante in diverse zone del campo. Sono sicuro che presto lui troverà le soddisfazioni in fase di finalizzazione”.

E sulla squadra che scenderà in campo dal primo minuto aggiunge: “Ho idee per l’11 titolare. Ci sono ballottaggi ma questo è un dato positivo”.

Su Soleri “Toni può essere un esempio per lui”

Un riferimento anche su Edoardo Soleri che con la Reggina, domenica scorsa, si è sbloccato segnando un gran gol di testa. Un guizzo che a molti a ricordato quelli di Luca Toni che tra il 2004-2005 ed il 2005-2006 segnò 50 tra serie B (30) e serie A (20). “Ricorda Toni per il fisico. E’ un riferimento molto bello. Luca Toni per Edoardo Soleri può essere un esempio e lo ricorda in alcune movenze. Sono contento per il suo gol perché è l’esempio di come il lavoro svolto con dedizione e professionalità venga ripagato”.

Il rigore di Tutino

La conferenza si è chiusa ricordando la parentesi rigori e soprattutto quello calciato da Gennaro Tutino che si è fatto parare la conclusione dagli 11 metri da Contini ad inizio recupero. Errore non decisivo perché il Palermo ha portato a casa la vittoria per 2-1. “Il rigore è uno stato mentale – sottolinea il tecnico rosanero – e magari lo ha sbagliato perché Contini che lo conosceva essendo stati compagni di squadra. Il ragazzo era dispiaciuto per non aver segnato ma sta lavorando bene”.

I convocati di Corini per Genoa-Palermo

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Genoa anticipo e tra i big match della 24ma giornata del campionato cadetto.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 39 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 27 Soleri, 30 Valente.