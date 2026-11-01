Certi incontri non sono semplicemente collaborazioni professionali: sono occasioni per crescere, imparare e scrivere nuove pagine di storia dello spettacolo. Per il suo quindicesimo anniversario, il Festival di Minutella fa le cose in grande e si prepara ad accogliere una presenza d’eccezione nel dietro le quinte. Pippo Balistreri sarà il nuovo direttore di palco e direttore dell’organizzazione della manifestazione ideata e guidata da Massimo Minutella.

Un traguardo così importante meritava una firma d’autore. Balistreri rappresenta una vera e propria istituzione della televisione italiana: con ben 44 edizioni del Festival di Sanremo alle spalle, è il volto e l’anima più autorevole del backstage del Teatro Ariston. Dal 1981 a oggi ha attraversato epoche televisive differenti, coordinando la macchina organizzativa del festival più importante d’Italia a stretto contatto con giganti come Pippo Baudo, Amadeus, Carlo Conti e Fabio Fazio.

Il suo curriculum, lungo oltre quarant’anni, vanta collaborazioni nei più grandi show della tv di Stato e Mediaset: da Ti lascio una canzone con Antonella Clerici a grandi eventi nazionali come Miss Italia, Pavarotti & Friends e l’ Eurovision. È stato la colonna portante di cinque produzioni storiche di Adriano Celentano, di tutti gli show televisivi di Fiorello e di Torno Sabato con Giorgio Panariello, interfacciandosi con leggende della musica internazionale del calibro di Queen, Dire Straits, Ray Charles, Barry White, Eric Clapton e Duran Duran.

Un sodalizio di eccellenze: le parole di Massimo Minutella

Il patron della manifestazione, Massimo Minutella, che manterrà salda la direzione artistica e la conduzione del Festival, ha accolto la novità con enorme entusiasmo:

“Sono felice e orgoglioso di poter lavorare accanto a Pippo Balistreri. Per me è molto più di una collaborazione professionale: è come tornare all’università, con la consapevolezza che questa volta potrei finalmente laurearmi sul campo. Lavorare accanto a una persona che ha attraversato oltre quarant’anni di storia dello spettacolo italiano, che conosce ogni segreto del palcoscenico e che ha condiviso esperienze con i più grandi protagonisti della televisione e della musica, è un privilegio enorme”.

La quindicesima edizione si preannuncia così come un connubio perfetto tra visione artistica, esperienza e altissima professionalità, grazie anche alla macchina produttiva firmata da Andrea Ganci e Giuseppe Gurrieri per Talia Consulting, in stretta collaborazione con VideoRegione e Quintosol Production.

Date, location e dove seguirlo

Il Festival si terrà dal vivo nella splendida cornice del Teatro Golden di Palermo il 2 e 3 dicembre. Le serate verranno interamente registrate per permettere al grande pubblico di non perdersi nemmeno un momento dello show.

Le messe in onda televisive e digitali sono previste per il 3 e 4 dicembre attraverso un sistema multimediale completo:

In TV: sul canale 14 di VideoRegione

In streaming online: sul sito vrsicilia.it e sull’App ufficiale

Sui social: sul canale YouTube del Festival e sulle pagine social dedicate

L’appuntamento si preannuncia speciale non solo per l’importante traguardo degli anni trascorsi, ma per una qualità tecnica e organizzativa che punta dritta ai massimi livelli della televisione nazionale.