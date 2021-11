Le migliori tesi sulla mafia diventeranno libri

Presentata, nel corso della conferenza regionale Istruzione, la collana intitolata “I Quaderni della Fondazione Falcone”, un’iniziativa editoriale della Fondazione Falcone, del ministero dell’Università e della Ricerca e della conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui).

La collana, edita da Aracne, raccoglie i lavori di ricerca degli otto vincitori del premio “Saperi per la Legalità” che da quest’anno verrà assegnato alle migliori tesi di dottorato e di laurea magistrale delle Università Italiane sulla criminalità organizzata e sulla legalità.

La presentazione a Sala d’Ercole

Alla presentazione, che si è tenuta nella Sala d’Ercole dell’Assemblea Regionale Siciliana, hanno partecipato, tra gli altri, la professoressa Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, l’assessore alla Formazione Roberto Lagalla, il rettore di Palermo Massimo Midiri, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao, i vertici delle forze dell’ordine regionali e il presidente del Comitato regionale delle Università siciliane Giovanni Puglisi. I premi sono stati assegnati da una commissione costituita da Maria Falcone, Federico Cinquepalmi, dirigente dell’ufficio per l’Internazionalizzazione della Formazione superiore MUR e Luigi Chiapparino, presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

Il ministro Messa “Tesi premiate dimostrano voglia approfondimento”

“I protagonisti di questa giornata sono i ragazzi che hanno voluto fortemente questa iniziativa. Le tesi che abbiamo premiato dimostrano una voglia di approfondimento trasversale: i lavori che hanno concorso non vengono solo dagli studenti di Giurisprudenza, ma da tutte le facoltà segno questo che il tema della legalità riguarda tutti. Con questa iniziativa, poi, premiamo non solo tesi di laurea ma anche di dottorato, quindi ricerca: questo è fondamentale”, ha detto il ministro dell’Università Maria Cristina Messa.

Maria Falcone “Educazione a legalità contribuisce a creare coscienza”

“Da anni ormai collaboriamo con il ministero dell’Università nella consapevolezza che la cultura e la formazione sono strumenti fondamentali nel contrasto alle organizzazioni mafiose. L’educazione alla legalità, dalle scuole primarie fino agli studi universitari, contribuisce a creare una coscienza antimafiosa nei cittadini del futuro rendendoli consapevoli dei loro diritti e del loro ruolo nella società”, ha sottolineato Maria Falcone.

Roberto Lagalla “Puntiamo sul capitale umano e sulla formazione”

“L’assessorato e la Fondazione Falcone hanno un’ottica convergente: puntare sul capitale umano e sulla formazione che sono forze dirompenti nel contrasto alle mafie. Un bambino su 5 in Sicilia non finisce la scuola dell’obbligo e siamo in coda nella classifica italiana del numero dei laureati. Una emergenza educativa a cui il governo della Regione e l’Ars ha dedicato risorse sforzi con piano straordinari di intervento”, ha detto l’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla.

Il questore Laricchia “Polizia punta molto su questo”

“L’educazione alla legalità – ha spiegato il questore di Palermo Leopoldo Laricchia – dovrebbe diventare educazione alla cittadinanza. La polizia su questo punta molto con diverse attività cercando di raggiungere i ragazzi fin dalle elementari. Cito ad esempio gli incontri organizzati nelle scuole sulla violenza nei confronti delle fasce deboli o quelli contro il bullismo. Da ultimo abbiamo puntato sulla valorizzazione del linguaggio dell’arte aderendo al progetto della Fondazione Falcone #SpaziCapaci e invitando la cittadinanza a visitare la mostra di Velasco Vitali ‘Il Branco’ , già esposta nell’aula bunker del carcere Ucciardone, oggi ospitata dal chiostro della Questura”.

Il generale Riccardo Rapanotti, comandante regionale della Finanza ha ribadito l’importanza della formazione e dell’educazione alla legalità che vede le Fiamme Gialle costantemente impegnate in una attività di sensibilizzazione degli studenti, mentre il generale Rosario Castello, comandante della Legione dei carabinieri, ha ricordato l’ultima delle iniziative che vede l’Arma impegnata nelle scuole. Si tratta di “Un Albero per il futuro” che ha previsto la donazione delle talee dell’Albero Falcone alle scuole italiane.

I vincitori de “I Saperi per la legalità”

I vincitori della prima edizione de “I Saperi per la legalità” le cui tesi sono state pubblicate nella nuova collana della Fondazione sono, per le lauree magistrali, Nicolò Luciani con una tesi su “Ai confini del diritto penale. Uno studio dei modelli di confisca in assenza di condanna formale”, Roberta De Paolis con “La confisca di prevenzione italiana ed il civil asset forfeiture americano, tra garantismo ed efficientismo. Prospettive di cooperazione internazionale”, Maria Jose Iapicco con “La fattispecie di associazione di tipo mafioso con particolare riferimento al fenomeno dell’ecomafia” e Francesca Ravelli con la “La tutela civile del superiore interesse del minore. Analisi Giuridico-sociologica sulla realtà di ‘ndrangheta e sul ruolo della giustizia minorile”.

Ad aggiudicarsi i premi per i dottorati sono Laura Ninni con “Contiguità alla mafia: strumenti normativi di prevenzione e contrasto”, Ciro Dovizio con “Scrivere di mafia. L’Ora di Palermo, tra politica, cultura ed istituzioni (1974- 75)”, Vincenzo Cassarà con “Salvo Lima. L’anello di congiunzione tra mafia e politica 1928-1992” ed Elisa Colletti con “I diritti fondamentali nel sistema di compensazione italiano e nel contesto europeo”.

La conferenza regionale, sostenuta dal Fondo Sociale Europeo della Regione siciliana (Fse) prevede due giornate di approfondimento e dibattito per fare il punto sullo stato dell’istruzione e della formazione professionale in Sicilia. Partendo dallo stato attuale dei settori e dall’analisi delle criticità presenti, si avanzeranno proposte e ci si porrà obiettivi per il futuro, puntando ad una nuova visione di modelli educativi che va di pari passo con l’Europa, le sue priorità di intervento, e gli standard qualitativi comunitari.

La conferenza prosegue domani, 23 novembre, a Palermo dalle 9 alle 18 al Campus Universitario per i lavori congressuali e i tavoli tematici e sempre domani la Fondazione Falcone, il ministero per l’Università, la Crui e il CNSU hanno organizzato, dalle 10, nella Sala dei Baroni di Palazzo Steri, sede del Rettorato di Palermo, la quinta edizione de Le Università della Legalità. Ventidue atenei italiani si ritroveranno a Palermo per illustrare i lavori realizzati sul tema “I Saperi contro le mafie”. Parteciperanno la presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone, e il presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo.