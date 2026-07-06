“Per chi fa politica, guidare la propria Regione è la più alta delle aspirazioni”. Lo ha detto Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati rispondendo ad una domanda nell’ambito dell’evento “Il Sud che produce e il Nord che consuma” organizzato a Palermo da “I Sud del Mondo”.

La domanda politica inattesa

A porre la domanda politica inattesa è stato i giornalista moderatore Antonio Giordano: “Onorevole Romano, siamo qui a Palermo per parlare di energie rinnovabili, ma le rivolgo una domanda che va oltre il tema del convegno. In molti, in questi giorni, fanno il suo nome. Le chiedo apertamente: sarebbe disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana?” gli ha chiesto Giordano travalicando il tema dell’energia e delle rinnovabili.

La risposta di Saverio Romano

“Le rispondo con franchezza” ha subito detto Saverio Romano. “Per chi fa politica, guidare la propria Regione è la più alta delle aspirazioni. Comporta fatica e responsabilità, ma se chiamato a dare un contributo alla mia comunità non potrei dire di no”.

Una risposta diplomatica ma chiara, una apertura che forse non ci si sarebbe aspettato in questo momento “Lo dico con rispetto per i nomi che circolano. Ma davanti alla confusione di queste settimane e a una necessità di ricambio ormai evidente, considerato anche che Schifani sembra ormai destinato ad altri ruoli perché pare non ci sia più voglia di ricandidarsi ed è anche giusto dopo 5 anni di lavoro e dopo aver fatto tanto nella sua attività politica, una scelta in questa direzione potrebbe rendersi necessaria. Se si rendesse necessario perché no! Ci sto pensando, e ci sto pensando seriamente, perché no! Può essere anche l’evoluzione di un percorso rispetto al quale… ogni tanto ci penso e ci penso seriamente

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